Einigung erzielt: Josko Gvardiol von RB Leipzig wohl vor Wechsel zu Manchester City

RB Leipzig und Manchester City sind sich angeblich über den Wechsel von Josko Gvardiol zu den Citizens einig. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Demnach hätten sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme für den kroatischen Innenverteidiger verständigt. Dem Bericht zufolge habe Gvardiol bereits vor einem Monat eine persönliche Einigung mit den Engländern erzielt. Am Mittwoch habe er den ersten Teil des Medizinchecks bereits absolviert.

Englischen Medienberichten zufolge soll Gvardiol der teuerste Abwehrspieler werden und mit einer Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro in diesem Ranking Harry Maguire von Manchester United (87 Millionen Euro) ablösen. Für Leipzig wäre es nach Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro zu Liverpool) und Christopher Nkunku (für 60 Millionen Euro zu Chelsea) der nächste Riesen-Transfer.

© Getty Josko Gvardiol RB Leipzig 2022-23

Gvardiol kam vor zwei Jahren für rund 19 Millionen Euro von seinem Jugendverein Dinamo Zagreb nach Leipzig. Er kommt auf bislang 59 Bundesliga-Spiele für RB, in denen ihm drei Tore und drei Vorlagen gelangen. Bei der WM in Katar stand er für Kroatien in allen sieben Partien über die volle Spielzeit auf dem Platz.