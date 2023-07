Die Saisonvorbereitung ist in vollen Zügen, auch am heutigen Sonntag stehen wieder einige Testspiele von Bundesligisten auf dem Plan. Welche das sind und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Noch gut einen Monat müssen wir uns gedulden, bis es in der Bundesliga endlich wieder rundgeht, am 18. August beginnt die neue Saison in Deutschlands höchster Spielklasse. Bis dahin dürfen wir uns aber auf einen Haufen an Testspielen freuen (hier die Übersicht mit allen Partien bis zum Saisonstart).

Am heutigen Sonntag, den 16. Juli, stehen fünf Spiele mit Vereinen aus der ersten oder zweiten Liga an. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen.

Fußball heute live: Testspiele am Sonntag

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr Hertha BSC Royal Antwerpen ab 14 Uhr Miniturnier mit 1. FC Köln, Hannover 96 und Gornik Zabrze 14 Uhr Dynamo Dresden Slavia Prag 15 Uhr SV Werder Bremen VfL Oldenburg 16 Uhr SV Mergelstetten 1. FC Heidenheim 1846 16 Uhr FC Gießen SV Darmstadt 98

Und wo läuft der Spaß im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

© imago images Heute testet unter anderem der SV Werder Bremen.

Fußball heute live: Übertragung der Testspiele am Sonntag im Free-TV und Livestream

Wenn Ihr die Begegnungen heute sehen möchtet, könnt Ihr das in allen Fällen kostenlos tun (mit Ausnahme der Spiele von Heidenheim und Darmstadt), die Anlaufstellen unterscheiden sich dabei ein wenig. Hier haben wir die Übertragungen für Euch aufgelistet:

Hertha BSC - Royal Antwerpen: YouTube (Livestream)

(Livestream) Miniturnier mit 1. FC Köln, Hannover 96 und Gornik Zabrze: Sky Sport News (TV), skysport.de (Livestream)

(TV), (Livestream) Dynamo Dresden - Slavia Prag: YouTube (Livestream)

(Livestream) SV Werder Bremen - VfL Oldenburg: YouTube (Livestream)

