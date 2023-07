Die Saisonvorbereitung der Bundesligisten ist in vollem Gange. Welche Teams heute gefragt sind und wo die Testspiele am heutigen Freitag im TV und Livestream laufen, erfahrt Ihr hier.

In der 2. Bundesliga beginnt heute bereits die neue Saison, dementsprechend sind am heutigen Freitag nur noch Testspiele von Bundesligisten geplant (hier geht's zur Übersicht aller Vorbereitungsspiele in den kommenden Tagen).

Fünf Spiele an der Zahl sind geplant. Unter anderem beginnt der BVB heute seine USA-Reise. Hier seht Ihr alle Partien im Überblick:

Fußball heute live: Die Testspiele der Bundesligisten am Freitag

Uhrzeit Team 1 Team 2 4 Uhr San Diego Loyal Borussia Dortmund 14.30 Uhr Eintracht Frankfurt Vitesse Arnheim 14.30 Uhr RB Leipzig Ipswich Town 15.45 Uhr RB Leipzig Werder Bremen 18.30 Uhr Fortuna Köln 1. FC Köln

Aber wo laufen die ganzen Spiele heute im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

© getty Der BVB trifft heute auf San Diego Loyal.

Fußball heute live: Übertragung der Testspiele am Freitag im Free-TV und Livestream

Zwei der heutigen Spiele werden im TV und Livestream gezeigt: San Diego Loyal vs. Borussia Dortmund, sowie Eintracht Frankfurt vs. Vitesse Arnheim. Beide Partien könnt Ihr bei Sky verfolgen, der Pay-TV-Sender zeigt sie auf dem Kanal Sky Sport News HD. Alternativ ist auch der Livestream via SkyGo oder WOW eine Option.

Darüber hinaus wird das Frankfurt-Spiel auch kostenfrei über die eigene Website bei "EintrachtTV" übertragen. Hier geht's lang.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Den Test der Borussen gibt's darüber hinaus auch bei DAZN zu sehen, wo Tobi Fischbeck kommentieren wird. Zwischen drei Paketen könnt Ihr beim Streamingdienst wählen: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World.

Die beiden Partien mit RB Leipzig werden auf dem YouTube-Kanal des Klubs zu sehen sein. Hier kommt Ihr direkt dahin. Beginn der Übertragung ist um 14.25 Uhr.

Zu einer möglichen Übertragung des Kölner Stadtderbys zwischen Fortuna und dem 1. FC gibt es bislang keine bestätigten Informationen. Denkbar ist allerdings, dass die Vereine eine Ausstrahlung via YouTube auf die Beine stellen.

Fußball heute live: Übertragung der Testspiele am Freitag im Free-TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bundesliga, Testspiele: Übertragung im Liveticker

Eine Vielzahl an Testspielen könnt Ihr auch bei uns im Liveticker verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Tagesübersicht.

Hier geht's direkt zum Liveticker des Spiels zwischen dem BVB und San Diego Loyal.

Bundesliga: Der erste Spieltag im Überblick