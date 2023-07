Unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller befindet sich Eintracht Frankfurt seit vergangener Woche in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Nun testet die Eintracht gegen den TSV Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest. Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Livestream liefert Euch SPOX.

Die Eintracht aus Frankfurt darf sich in der kommenden Saison international wieder präsentieren. Zwar spielt der heutige Gegner "nur" in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands, allerdings ist der TSV Steinbach eine Mannschaft mit Ambitionen und scheiterte jüngst nur knapp am Aufstieg in die 3. Liga.

Das Testspiel gegen Steinbach wird heute um 18:30 Uhr angepfiffen.

Eintracht Frankfurt vs. TSV Steinbach Haiger heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Das Match wird auch im Free-TV, bei Sky Sport News übertragen. Sky bietet für alle, die unterwegs sind oder schlichtweg die Online-Variante bevorzugen auch einen Livestream an.

Diesen könnt Ihr entweder unter SkyGo oder Wow abrufen. Hier geht es zum Livestream.

Außerdem ist davon auszugehen, dass die Partie bei EintachtTV ausgestrahlt wird.

Eintracht Frankfurt vs. TSV Steinbach: Die Daten zur Partie

Spiel: TSV Steinbach Haiger vs. Eintracht Frankfurt

TSV Steinbach Haiger vs. Eintracht Frankfurt Datum: 18.07.2023

18.07.2023 Uhrzeit: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: Sky Sport News

Livestream: SkyGo, Wow, EintrachtTV

