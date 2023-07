BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Erfurt heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2023/24 läuft für den BVB. Im dritten Testspiel geht es für Borussia Dortmund zu Rot-Weiß Erfurt. Wir geben Euch alle Infos zur Übertragung: Wo läuft die Partie im Free-TV und Livestream?

Am 19. August 2023 beginnt für den BVB die Bundesliga-Saison 2023/24 mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Bis dahin wartet auf Borussia Dortmund eine lange Vorbereitung, bei der es unter anderem am 24. Juli ins Trainingslager in die USA geht. Dort warten am 31. Juli Manchester United sowie am 3. August der FC Chelsea.

Vorher wartet auf den Vizemeister allerdings noch Rot-Weiß Erfurt. Gegen den Regionalligisten bestreitet der BVB am heutigen Samstagnachmittag sein drittes Testspiel der Vorbereitung. Anpfiff in der Multifunktionsarena Erfurt ist um 16.30 Uhr. Fehlen dürften dabei noch etliche Stars, die in den bisherigen Vorbereitungsspielen nicht zum Einsatz gekommen sind.

Wir geben Euch alle Informationen zur Übertragung: Wo läuft das Testspiel zwischen dem BVB und Rot-Weiß Erfurt live im Free-TV und Livestream?

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Spiel: Rot-Weiß Erfurt vs. Borussia Dortmund

Rot-Weiß Erfurt vs. Borussia Dortmund Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 16:30 Uhr

16:30 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: Sky Sport News

Livestream: SkyGo , Wow , Skysport.de , Sky Sport App, BVB TV, BVB-Kanal YouTube

, Liveticker: SPOX

© getty Zurück auf dem Platz: Mateu Morey absolvierte nach langer Verletzungspause beide Testspiele für den BVB.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt heute live, Übertragung: Testspiel von Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Um live bei der Übertragung des Testspiels dabei zu sein, bieten sich Euch verschiedene Optionen im TV und Livestream.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Die Übertragung des Testspiels heute live im TV

Über das reguläre TV-Programm habt Ihr nur eine Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Lediglich Sky Sport News überträgt die Partie live im TV. Anders als in der Vergangenheit, ist der Sender Teil des Pay-TV-Programms von Sky und kann daher nur mit einem dazugehörigen Abonnement empfangen werden.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Die Übertragung des Testspiels heute im Livestream

Auch für die Ausstrahlung der Partie im Livestream zeigt sich Sky zuständig. Online habt Ihr mehrere Möglichkeiten, die allerdings alle nur mit einem Sky-Abo erreichbar sind. Ihr könnt die Partie des BVB bei SkyGo oder WOW schauen.

Der BVB überträgt den Testspiel-Auftritt der Schwarz-Gelben zudem auf dem eigenen YouTube-Channel und bei BVB TV auf der eigenen Website.

BVB vs. Rot-Weiß Erfurt: Das Testspiel im Liveticker

Keine Möglichkeit, im TV oder online einzuschalten? Dann solltet Ihr die Partie im SPOX-Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Aktion des Spiels.

Hier geht's direkt zum Liveticker der Partie Rot-Weiß Erfurt vs. Borussia Dortmund.

