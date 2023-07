Erster Test der USA-Reise: Der BVB muss heute gegen San Diego Loyal ran. Hier bekommt Ihr alle Infos rund um die Begegnung und ihre Übertragung im TV und Livestream.

Knapp zwei Wochen lang ist der BVB in den USA unterwegs, es geht nach San Diego, Las Vegas und Chicago. Beim ersten Stopp wartet das lokale Team auf die Dortmunder: San Diego Loyal. Anstoß der Partie ist um 4.30 Uhr in der Nacht vom heutigen Donnerstag, dem 28. Juli, auf Freitag, den 29. Juli.

Im Rahmen der USA-Reise wird die Borussia noch zwei weitere Testspiele absolvieren, und zwar gegen zwei Klubs aus England - nämlich Manchester United und der FC Chelsea.

Wann genau diese Spiele stattfinden? Und wo Ihr das heutige Duell mit San Diego Loyal live und in Farbe sehen könnt? Das erklärt SPOX!

BVB: Wo läuft das Testspiel von Borussia Dortmund gegen San Diego Loyal heute live im Free-TV und Livestream?

Für das heutige Testspiel der Borussia gibt es gleich zwei Übertragungen: Sky und DAZN.

Die erste Anlaufstelle, Sky, ist bei allen Dortmunder Testspielen in den USA mit dabei. Heute könnt Ihr auf Sky Sport News HD einschalten, den Livestream gibt es wie gewohnt via SkyGo oder WOW.

Ebenfalls am Start ist DAZN, als Kommentator ist Tobi Fischbeck im Einsatz. Wenn Ihr die Testspiele sowie zahlreiche weitere Sportevents live sehen möchtet, holt Euch eines der folgenden Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World.

BVB: Wo läuft das Testspiel von Borussia Dortmund gegen San Diego Loyal heute live im Free-TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Borussia Dortmund testet heute gegen San Diego Loyal.

BVB vs. San Diego Loyal heute live: Der Liveticker von SPOX

Wir bieten auch in der Vorbereitung wieder viele Spiele im Liveticker an, auch das heutige Duell der Borussen ist eines davon. So müsst Ihr nichts verpassen:

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. San Diego Loyal.

BVB, Vorbereitung in den USA: Testspiele im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Gegner Ort 28. Juli 4.30 Uhr San Diego Loyal Snapdragon Stadium, San Diego 31. Juli 3 Uhr Manchester United Allegiant Stadium, Las Vegas 3. August 2.30 Uhr FC Chelsea Soldier Field, Chicago

BVB: Die wichtigsten Termine der Sommervorbereitung