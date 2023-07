BVB: Morey fehlt! Mit diesem Kader geht Borussia Dortmund auf USA-Tour

Borussia Dortmund hat seinen 30-Mann-Kader für die USA-Tour bekannt gegeben. Beim Trainingslager in den Vereinigen Staaten von Amerika wird Rechtsverteidiger Mateu Morey als einer von nur drei Profis zuhause bleiben. Morey und Soumaila Coulibaly werden in Dortmund individuell trainieren. Auch Ersatztorhüter Silas Ostrzinski fliegt nicht mit zur Sommervorbereitung.

Obwohl Mateu Morey kürzlich sogar wieder in den Spielbetrieb eingestiegen ist, bei den Testspielen gegen Westfalia Rhynern und Rot-Weiß Oberhausen spielte er jeweils 45 Minuten, fehlt er im USA-Kader. Wie Sport1 berichtet, spielt Morey in den Plänen der Schwarzgelben keine Rolle mehr. Er könnte bei entsprechendem Angebot die Borussia verlassen.

Zuletzt kündigte Edin Terzic noch an, man wolle "ihn begleiten" bei seiner Rückkehr von der langen Verletzungsphase. Aufgrund von zwei Knie-Verletzungen nahezu in Folge konnte Morey seit Mai 2021 lediglich ein Spiel für die U23 absolvieren.

Statt Silas Ostrzinski, der schon häufiger im Profikader stand, reist überraschend der letztjährige U19-Keeper Marian Kirsch mit den Profis in die USA. Zudem sind mit Hendry Blank, Guille Bueno, Samuel Bamba und Paul Besong noch vier weitere Youngster aus der U23 im Amerika-Kader dabei.

Stürmer-Talent Julian Rijkhoff wird nicht mitfliegen, für ihn geht es zur U23. Auch Nnamdi Collins, Paris Brunner, Prince Aning, Rafael Lubach und Kjell Wätjen, die zuletzt noch in den Testspielen zum Einsatz kamen, bleiben mit der zweiten Mannschaft in Deutschland.

Möglicherweise erhält der Kader zum Trainingslager in den USA in Kürze noch einen weiteren Namen. Am Montagvormittag ist Marcel Sabitzer in Dortmund gesichtet worden, er ist dort zum Medizincheck. Wie Sky berichtet, soll sich der Österreicher nach erfolgtem Transfer mit dem BVB auf den Weg in die Vereinigten Staaten machen.

BVB: Der Kader auf der USA-Tour