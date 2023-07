BVB: Julian Brandt von Borussia Dortmund spricht über Liverpool-Angebot

Julian Brandt vom BVB spricht über ein einstiges Angebot des FC Liverpool.

Seit 2019 spielt Julian Brandt für Borussia Dortmund. Damals kam er für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB. Zwei Jahre zuvor hatte der Nationalspieler die Möglichkeit, nach drei Jahren in Leverkusen zum FC Liverpool zu wechseln.

Das verriet Brandt nun in einem Interview mit The Athletic. "Ich hatte die Chance, den nächsten Schritt zu gehen und mich Liverpool anzuschließen, aber die Zeit war nicht reif für mich", sagte Brandt. "Ich war mir bewusst, dass sie zu dieser Zeit auch Mo Salah im Auge hatten."

Die Reds bekamen Salah am Ende auch. Der Ägypter wechselte damals für 42 Millionen Euro von der AS Rom an die Anfield Road.