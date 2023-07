Stadtderby: Der 1. FC Köln gastiert heute zum Test bei Fortuna Köln. Wo das Ganze im TV und Livestream läuft? Das verrät dieser Artikel.

Für den 1. FC Köln steht nach dem Trainingslager in Österreich nun der erste Test im heimischen Umfeld an. Am heutigen Freitag ist der Effzeh beim Regionalligisten Fortuna Köln zu Gast. Um 18.30 Uhr wird das Spiel im Kölner Südstadion angepfiffen.

Für Trainer Steffen Baumgart hat gute Erinnerungen an die Spielstätte, er gab hier nämlich vor zwei Jahren sein Debüt als Coach der Kölner. Damals setzte sich der Erstligist mit 4:0 durch.

Aber wird das Spiel auch im TV und Livestream übertragen?

1. FC Köln vs. Fortuna Köln heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Das Köln-interne Spiel wird voraussichtlich nicht zu sehen - weder im TV, noch im Livestream. Möglich ist, dass beide Vereine eine spontane Übertragung auf dem YouTube-Kanal des 1. FC Köln auf die Beine stellen.

Möchtet Ihr dennoch Livefußball sehen, könnte die Partie von Eintracht Frankfurt etwas für Euch sein. Hier geben wir Euch die Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Der 1. FC Köln ist heute bei Fortuna Köln zu Gast.

1. FC Köln vs. Fortuna Köln heute live: Der Liveticker von SPOX

Zwar tickern wir viele Vorbereitungsspiele live für Euch mit, doch zählt das Duell der beiden Kölner Vereine leider nicht dazu. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Fußball heute live: Die Testspiele der Bundesligisten am Freitag

Uhrzeit Team 1 Team 2 4 Uhr San Diego Loyal Borussia Dortmund 14.30 Uhr Eintracht Frankfurt Vitesse Arnheim 14.30 Uhr RB Leipzig Ipswich Town 15.45 Uhr RB Leipzig Werder Bremen 18.30 Uhr Fortuna Köln 1. FC Köln

