FC Bayern München, Audi Summer Tour 2023: Datum, Termine, Testpiele, Orte und Übertragung der Asienreise des FCB

Auch in diesem Jahr wird der FC Bayern München wieder eine Audi Summer Tour veranstalten, um sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Wann diese genau stattfindet, welche Orte besucht werden und ob es eine Möglichkeit gibt, live mit dabei zu sein, erfahrt Ihr hier.

Der FC Bayern wird während seiner Sommervorbereitung in diesem Jahr unter anderem vom 15. bis 20. Juli wieder ein Trainingslager am Tegernsee vor den Toren Münchens beziehen. Danach geht es für die Münchner dann zur Audi Summer Tour 2023.

FC Bayern München, Audi Summer Tour 2023: Orte und Datum

Vom 24. Juli 2023 bis zum 03. August 2023 bestreitet der FC Bayern München seine Audi Summer Tour 2023. Unter dem Motto "A way to inspire" lautet die erste Station der diesjährigen Sommer-Tour Tokio.

In der japanischen Hauptstadt finden am 26. und 29. Juli 2023 zwei "Audi Football Summits" im Nationalstadion statt. Der FC Bayern ist zum ersten Mal seit 2008 wieder mit seinem Profiteam in Japan zu Gast.

Seine zweite Station bezieht der deutsche Rekordmeister dann in Singapur. Dort wird man zwischen dem 30. Juli 2023 und dem 02. August 2023 zugegen sein.

Im vergangenen Jahr war der FC Bayern in den USA unterwegs. 2017 war man das letzte Mal in Asien zu Gast, damals hießen die Stationen China und ebenfalls Singapur.

© getty

FC Bayern München, Audi Summer Tour 2023: Termine, Gegner und Testspiele

Der erste Gegner für den ersten "Audi Football Summit" in Tokio steht bereits fest: Am 26. Juli geht es für den FC Bayern München in der japanischen Hauptstadt Tokio um 19.30 Uhr Ortszeit gegen Manchester City. Der Gegner am 29. Juli ist dann Kawasaki Frontale. Dort erfolgt der Anpfiff um 19 Uhr Ortszeit.

In Singapur wird der FCB dann am 02. August im Rahmen der Singapore Trophy auf den FC Liverpool treffen. Der Anpfiff gegen die Reds im Nationalstadion ist auf 19:30 Uhr Ortszeit taxiert.

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 02. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ)

FC Bayern München, Audi Summer Tour 2023: Die Übertragung im TV und Livestream

Noch gibt es keine genauen Informationen, wie und ob man die Spiele des FC Bayern während der Audi Summer Tour 2023 im deutschen Free-TV oder im Livestream sehen können wird.

Da die Audi Summer Tour 2023 und die dort ausgetragenen Partien in der Regel eine große internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist es aber sehr wahrscheinlich, dass es zumindest via Livestream die Möglichkeit geben wird, mit dabei zu sein.

Im vergangenen Jahr zeigte der FC Bayern selbst die Duelle während der USA-Reise. Er streamte das Geschehen live auf seiner Webseite, in der eigenen App und auf dem eigenen YouTube-Kanal.