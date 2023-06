Der FC Bayern München geht im Sommer auf Asienreise und veranstaltet dort die "Audi Summer Tour". SPOX blickt auf die FCB-Sommertrainingslager der letzten Jahre.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist beendet, der FC Bayern München sicherte sich erst am letzten Spieltag durch einen Last-Minute-Treffer von Jamal Musiala die elfte Meisterschaft in Serie. Nun pausiert der Vereinsbetrieb jedoch für eine Weile, ehe der FC Bayern am 15. Juli am Tegernsee die Sommervorbereitung für die kommende Saison startet.

© getty Der FC Bayern war im vergangenen Sommer in den USA auf Trainingslager.

Dort verweilen die Bayern bis zum 20. Juli, daraufhin geht es mit einem weiteren Trainingslager weiter. Dieses findet unter dem Namen "Audi Summer Tour" in Japan und Singapur statt. In Asien stehen drei Testspiele auf dem Plan: am 26. Juli gegen Manchester City (in Tokio), am 29. Juli gegen Kawasaki Frontale (in Tokio) und am 2. August gegen den FC Liverpool (in Singapur).

So sieht also der Plan des FCB in diesem Sommer aus, doch wie war es in den vergangenen Jahren? SPOX gibt Auskunft über die letzten Trainingslager der Münchner.

FC Bayern München, Audi Summer Tour: Die letzten Trainingslager des FCB im Sommer

Das Konzept mit den "Audi Football Summits", wie die Testspiele bei der "Audi Summer Tour" genannt werden, ist kein neues. Es ist bereits das achte Mal, dass die Tour stattfindet, zum ersten Mal seit 2017 ist man dafür wieder in Asien unterwegs. In den vergangenen Jahren war jedoch die USA oftmals Gastgeber. So auch im Sommer 2019, aber auch 2022.

Trotz der häufigen Auslandsreisen verbringt der FC Bayern jedes Mal zumindest einen Teil der Vorbereitung auf deutschem Boden. So ist es seit Jahren bereits Tradition, dass in der bayerischen Gemeinde Rottach-Egern am Tegernsee im Sommer ein Trainingslager stattfindet. Doch das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall.

Die Coronavirus-Pandemie sorgte 2020 etwa, dass kein Trainingslager absolviert werden konnte. Stattdessen bereiteten sich die Spieler an der portugiesischen Algarve lediglich vor dem Finalturnier der Champions League in Lissabon vor.

Auch im Jahr darauf, 2021, veranstalteten die Münchner kein Trainingslager. Der Grund dafür lässt sich jedoch nicht auf Corona zurückführen, vielmehr wollte Julian Nagelsmann, damaliger Trainer, den EM-Rückkehrern keine weiteren Reisestrapazen auflasten.

FC Bayern München, Asienreise: Die wichtigsten Termine der Sommervorbereitung 2023