Im Rahmen der Vorbereitung begibt sich der FC Bayern München im Sommer auf eine Reise nach Asien, wo die "Audi Summer Tour" stattfindet. Hier erfahrt Ihr, gegen wen der Rekordmeister in Japan und Singapur Testspiele bestreitet.

Der FC Bayern München konnte im letzten Spiel der Bundesliga-Saison vor wenigen Wochen die Katastrophe abwenden und gerade noch den elften Meistertitel in Folge einfahren. Nach der turbulenten Saison ist nun erst einmal Pause angesagt, im Juli geht dann aber wieder die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 los. Dafür veranstalten die Bayern zu Beginn ein Trainingslager am Tegernsee. Dieses dauert vom 15. bis 20. Juli.

Daraufhin geht es jedoch ans Eingemachte, mit der "Audi Summer Tour" steigt vom 24. Juli bis 3. August 2023 die zweite Phase der Sommervorbereitung. Die Münchner machen sich dabei auf die Reise nach Asien und verweilen in Japan und Singapur. Dabei sind Testspiele, sogenannte "Audi Football Summits" geplant.

Im Folgenden erfahrt Ihr, gegen wen der FCB bei der "Audi Summer Tour" in Japan und Singapur Testspiele bestreitet.

FC Bayern München, Asienreise: Die Gegner des FCB bei der Audi Summer Tour in Japan und Singapur

Die Gegner des FC Bayern bei der Asienreise haben es in sich. Am 26. Juli kriegen es die Münchner mit keinem Geringeren als den frisch gebackenen Champions-League-Sieger Manchester City zu tun. Gegen die Citizens wird im Nationalstadion in Tokio gespielt. Erst in der vor kurzem abgelaufenen Saison standen sich die beiden Mannschaften gegenüber - im Viertelfinale der Champions League, um genauer zu sein. Im Hinspiel trennten sich die Teams mit einem 1:1, im Rückspiel schaltete ManCity dann ein paar Gänge höher und gewann 3:0.

© getty Thomas Tuchel ist seit Ende März Trainer des FC Bayern München.

Drei Tage nach dem Duell mit dem englischen Meister steht bereits das nächste Spiel in Tokio an. Am 29. Juli geht es gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale. Dann ist auch schon die Zeit in Japan zu Ende, fortgesetzt wird die Tour in Singapur, wo mit dem FC Liverpool am 2. August der nächste englische Topklub wartet.

Es ist das erste Mal seit 2008, dass die Profimannschaft des FC Bayern wieder in Japan zu Gast ist, 2017 war der Rekordmeister noch in China und Singapur unterwegs.

In der zweiten Augusthälfte wird dann schon die neue Bundesliga-Saison 2023/24 eröffnet, für den FC Bayern geht dabei die Mission Titelverteidigung los.

FC Bayern München, Asienreise: Die wichtigsten Termine der Sommervorbereitung