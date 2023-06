Dino Toppmöller: Leben, Karriere, Erfolge - der neue Trainer von Eintracht Frankfurt im Porträt

Eintracht Frankfurt hat Dino Toppmöller als neuen Cheftrainer vorgestellt. Doch wer ist der neue starke Mann bei der SGE überhaupt? Bei welchen Vereinen hat er bereits gearbeitet und welche Erfolge hat er schon gefeiert? SPOX stellt den 42-Jährigen vor.

Toppmöller tritt bei der Frankfurter Eintracht die Nachfolge von Oliver Glasner an, von dem sich der Verein zum Ende der abgelaufenen Saison einvernehmlich getrennt hatte. Sein Vertrag bei der SGE ist bis 2026 datiert.

"Es war nur eine Frage der Zeit, bis Dino Toppmöller in der Bundesliga als Cheftrainer arbeitet. Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller: Leben und Familie

Als Sohn des langjährigen Fußball-Bundesligaspielers und späteren Trainers Klaus Toppmöller wurde Dino Toppmöller als zweites von drei Kindern am 23. November 1980 in Wadern geboren. Benannt ist er nach der italienischen Torwart-Legende Dino Zoff.

Seine ältere Schwester Sarah-Nina Toppmölle ist heute unter dem Pseudonym ZaraNina als Sängerin aktiv, wohingegen sein jüngerer Bruder Tommy Toppmöller ebenfalls im Fußball-Business aktiv ist.

© getty

Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller: Steckbrief

Name Dino Toppmöller Geburtsdatum 23.11.1980 Geburtsort Wadern Alter 42 Jahre Nationalität Deutschland Größe 1,90 Meter Position Stürmer, Trainer Trainerlizenz UEFA-Pro-Lizenz

Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller: Aktive Karriere

Während seiner aktiven Fußballer-Karriere machte sich Toppmöller als echter Wandervogel einen Namen. Seine Profi-Karriere startete im Juli 1999 als Stürmer beim damaligen Regionalligisten FSV Salmrohr, ehe er über den 1. FC Saarbrücken im Januar 2001 für ein halbes Jahr an Manchester City verliehen wurde. Für die Skyblues absolvierte Topmöller während seiner Leihe allerdings keinen einzigen Pflichtspieleinsatz.

Später war er in der 2. Bundesliga noch für den VfL Bochum, Eintracht Frankfurt die Kickers Offenbach und den FC Augsburg aktiv. 2010 wechselte er nach einem bestandenen Probetraining nach Luxemburg F91 Düdelingen. Nur ein halbes Jahr später erfolgte der Schritt zurück nach Deutschland, wo er er in der sechstklassigen Rheinlandliga bei seinem Ex-Verein Salmrohr als Spieler-Co-Trainer fungierte.

Nach Unstimmigkeiten mit Trainer Patrick Klyk Ende September 2012 entschied sich Toppmöller, den Verein zu verlassen und man löste den Vertrag auf. Im Dezember 2012 schloss er sich dem Oberligisten SV Mehring an.

Zur Spielzeit 2014/15 wechselte Toppmöller als Spielertrainer zum luxemburgischen Zweitligisten und Erstligaabsteiger FC RM Hamm Benfica. Nach einem Jahr in der zweiten Liga stieg RM Hamm wieder in die erste Liga auf. Nachdem in der folgenden Saison frühzeitig der Klassenerhalt mit Hamm Benfica erreicht worden war, beendete Toppmöller seine aktive Karriere.

Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller: Karriere als Trainer

Toppmöller blieb nach seinem Karriereende in Luxemburg und kehrte zu F91 Düdelingen zurück, wo er zwischen 2016 und 2019 als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stand. Nachdem er dort große Erfolge eingefahren hatte - unter anderem gewann er zweimal das Triple aus Meisterschaft, Pokal- und Ligapokalsieg und qualifizierte sich mit dem Klub für die Europa League - gab er seinen Wechsel zum belgischen Zweitliga-Aufsteiger Royal Excelsior Virton bekannt.

Dort war aber bereits nach wenigem Monaten wieder Schluss, da sich Toppmöller mit der Klubführung zerstritt. "In einem Profiverein sollte die Führungsriege alles dafür tun, damit sich die Spieler und der ganze Betreuerstab hundertprozentig auf das Fußballspielen konzentrieren können. Hier ist das nicht der Fall", sagte er damals.

Anschließend nahm Toppmöller an einem DFB-Lehrgang zum Erwerb der UEFA Pro Trainerlizenz teil, welche er Anfang August 2020 auch erhielt. Nur kurze Zeit später wurde er Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig.

Diesem sollte er zur Saison 2021/22 auch nach München zum FC Bayern folgen. Nach der Entlassung Nagelsmanns im März 2023 wurde Toppmöller ebenfalls von seinen Aufgaben entbunden, sein Arbeitsverhältnis beim deutschen Rekordmeister wurde jedoch nicht aufgelöst. Bis zu seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt stand er dementsprechend noch beim FCB unter Vertrag.

© getty

Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller: Erfolge

Während seiner Laufbahn als Aktiver sollte Toppmöller mit dem 1. FC Saarbrücken lediglich einmal den Saarlandpokal gewinnen. Abgesehen davon ging er leer aus.

Als Trainer wurde er mit Düdelingen dreimal luxemburgischer Meister (2017, 2018, 2019), außerdem gewann er je zweimal den luxemburgischen Pokal (2017, 2019) sowie den luxemburgischen Ligapokal (2017, 2019).

Zusammen mit Julian Nagelsmann wurde er mit dem FC Bayern 2022 deutscher Meister und deutscher Supercup-Sieger. Letzteren Titel hatten beide bereits im Jahr 2021 gewonnen.

Eintracht Frankfurt: Was bedeutet die Verpflichtung von Dino Toppmöller für Randal Kolo Muani?

Randal Kolo Muani steht beim FC Bayern hoch im Kurs und wird von verschiedenen Medien als absoluter Topfavorit auf den Posten als neue Nummer 9 beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Die Bild-Zeitung berichtete Mitte Mai, dass die Ablösesumme des SGE-Stürmers, die dem Vernehmen nach bei über 100 Millionen Euro liegen soll, mit einem Wechsel von Toppmöller von der Isar nach Frankfurt verrechnet und damit gesenkt werden könnte.

Bei der SGE hat Kolo Muani noch bis einschließlich 2017 Vertrag, Frankfurt steht also unter keinem Verkaufsdruck. Aller Voraussicht nach wird auch Toppmöller als neuer Frankfurter Coach mit dem Franzosen planen und ihn gerne halten wollen.