BVB: Real Madrid wohl an Stürmer Karim Adeyemi interessiert

Real Madrid hat offenbar Interesse an Offensivspieler Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Das berichtet die Bild.

Demnach sind die Madrilenen auf der Suche nach mehr Tempo für ihre Angriffsreihe auf Adeyemi aufmerksam geworden. Es soll sogar schon Kontakt zwischen Real und dem Management des 21-jährigen Dortmunders gegeben haben.

Allerdings müssten die Königlichen tief in die Tasche greifen, um eine Verpflichtung Adeyemis tatsächlich in die Tat umzusetzen. Beim BVB wäre man wohl erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro bereit, über einen Verkauf des deutschen Nationalspielers nachzudenken. Adeyemis Vertrag in Dortmund ist noch bis 2027 datiert.

Erst vor kurzem hatte Real die Verpflichtung von Jude Bellingham aus Dortmund perfekt gemacht. Für den Engländer überweisen die Spanier 103 Millionen Euro an den BVB.

Der deutsche Vizemeister hatte vergangenen Sommer 30 Millionen Euro für Adeyemi an RB Salzburg überwiesen.

Nach schwierigen ersten Monaten beim neuen Klub kam Adeyemi nach der WM-Pause richtig in Fahrt. Insgesamt gelangen ihm wettbewerbsübergreifend neun Tore und sechs Vorlagen in 32 Einsätzen für den BVB.