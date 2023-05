Bundesliga: Mesut Özil gönnt BVB den Meistertitel nicht

Mesut Özil drückt seinem Ex-Verein Schalke 04 im Abstiegskampf der Bundesliga die Daumen. Dem BVB gönnt er die deutsche Meisterschaft nicht.

"Echt stark, wie sich die Jungs befreit haben", sagte der Weltmeister von 2014 den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Etwas anderes als die Rettung der zwischenzeitlich abgeschlagenen Schalker "will ich mir auch gar nicht vorstellen", so Özil: "Schalke darf jetzt nicht zur Fahrstuhlmannschaft werden."

Gerade die bedingungslose Unterstützung der Fans sei eine positive Überraschung: "Gefühlt hat Schalke gestern noch Champions League gespielt und jetzt wäre der Klassenerhalt ein Riesenerfolg." Die Königsblauen könnten ihren Anhängern "nicht dankbar genug" sein, dieser Support in der prekären Lage sei "definitiv keine Selbstverständlichkeit".

Einen Meisterschaftscoup des Dauerrivalen Borussia Dortmund wünscht sich der 34-Jährige, der im März seine Karriere beendet hat, nicht. "Da muss ich meinen blauen Wurzeln schon treu bleiben", sagte der gebürtige Gelsenkirchener.

Özil, der in der Bundesliga auch für Werder Bremen sowie die internationalen Topklubs Real Madrid und Arsenal London spielte, stand zuletzt in der Türkei bei Istanbul Basaksehir unter Vertrag. Für Deutschland bestritt er 92 Länderspiele und gewann bei der WM 2014 in Brasilien den Titel.