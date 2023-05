BVB, News und Gerüchte: Müller greift zu Psychotricks - Bellingham fit, Süle und Reus historisch

Thomas Müller greift vor dem Bundesliga-Showdown zu Psychotricks und versucht, den BVB nervös zu machen. Jude Bellingham steht wohl im Kader gegen Mainz. Niklas Süle und Marco können Geschichte schreiben - und die Stadt ist bereit. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

© getty BVB, News: Thomas Müller macht nochmal Druck Bringt der BVB seinen Mini-Vorsprung jetzt ins Ziel oder nicht? Thomas Müller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und teilte seine Gedanken zum Saisonfinale via Instagram mit seinen Fans. "Ich habe vorhin gelesen, 200.000 bis 400.000 Fans würden bei einer Meisterfeier erwartet werden. Den Erwartungen von so vielen Menschen zu entsprechen, das musst du auch erstmal mit einem breiten Kreuz auf dem Platz hinbekommen", sagte Müller in einem Videopost. "Wenn die ganze Dortmunder Süd den Sieg will, musst du dem als Spieler standhalten." Es sei für ihn das "Normalste der Welt, wenn die Spieler auch nervös sind". Müller hofft auf Dortmunder Nervosität und den Fußballgott. Für die Bayern laute die Devise: "Demütig bleiben, unseren Job machen und nehmen, was wir kriegen."

© imago images BVB, News: Terzic & Co. beziehen Quartier - Bellingham dabei Am Freitagabend hat der BVB-Tross im Hotel l'Arrivée eingecheckt. Mit dabei war auch Jude Bellingham, was bedeutet, dass der Engländer beim Saisonfinale zumindest auf der Bank sitzen sollte. Der 19-Jährige verpasste zuletzt wegen Knieproblemen die Partie in Augsburg, wo sich der BVB mit einem 3:0 zurück an die Tabellenspitze schoss. Bellingham hatte die Woche über nur reduziert trainiert und scheint nicht fit für 90 Minuten zu sein. Er kam in dieser Saison bislang in 31 Bundesligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore (plus 5 Assists). Gelbgesperrt fehlte Bellingham am 17. Spieltag in Mainz.

© getty BVB, News: Niklas Süle könnte Geschichte schreiben Sollte Dortmund Meister werden, kann der Spieler der Saison eigentlich nur Niklas Süle heißen. Denn wer die Bayern verlässt, um dann mit seinem neuen Bundesliga-Klub die Meisterserie der Bayern zu beenden - und erneut die Schale einzuheimsen, der muss aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein. Süle jedenfalls würde nicht nur zum sechsten Mal in Folge Deutscher Meister werden, er wäre auch der erste Profi seit August Starek, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Titel mit zwei verschiedenen Klubs gewinnt. Starek holte 1968 die Meisterschaft mit Nürnberg, wechselte dann zum FC Bayern und jubelte 1969 erneut.

© getty BVB, News: Krönung für Marco Reus? Während Süle als Bayern-Profi schon jede Menge Silberware sammelte, stehen für Marco Reus "nur" zwei Erfolge im DFB-Pokal (2017, 2021) zu Buche. Wenige Tage vor seinem 34. Geburtstag (31. Mai) könnte der BVB-Kapitän seine großartige Bundesliga-Karriere (364 Spiele, 269 Scorerpunkte) mit seiner ersten Meisterschaft (vorläufig) krönen.

© imago images BVB, News: Stadt Dortmund ist bereit Noch herrscht am legendären Borsigplatz-Kreisel die Ruhe vor dem schwarz-gelben Sturm. Borussia Dortmund, die ganze Stadt und zahlreiche Polizeikräfte bereiten sich aber nicht allein an der historischen Keimzelle des Vereins auf die große Meisterparty vor: Sollte der BVB gegen den FSV Mainz 05 tatsächlich den Titel holen, wird ein 48-stündiger Ausnahmezustand mit rund einer Viertelmillion Fans in den Straßen erwartet. Die Behörden appellieren, in aller Euphorie auch die nötige Gelassenheit zu bewahren. "Wir alle freuen uns auf zwei Tage ganz im Zeichen des Fußballs. Zeigen Sie, dass Fußball hier in unserer Stadt fröhlich, friedlich und sicher gefeiert wird", sagte Polizeipräsident Gregor Lange. "Das wäre auch eine tolle Werbung für den Spielort Dortmund bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr." Es sei, so steht es in der offiziellen Pressemitteilung, "unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen 17.20 Uhr und bis in die Abend- und Nachtstunden hinein mit spontanen Jubelaktionen im öffentlichen Raum zu rechnen". Der Verkehr könne kollabieren, Bahnen fahren Sonderschichten. Die Sicherheit muss am Wochenende Achim Stankowitz gewährleisten. "Wir bereiten uns sehr gewissenhaft vor", sagte der leitende Polizeidirektor: "Wenn so viele Menschen im öffentlichen Raum unterwegs sind, ist das ohne Frage eine große polizeiliche Herausforderung - aber eine, die wir - besonders unter diesen Voraussetzungen - sehr gerne annehmen." Die gut vier Kilometer lange Meistertruck-Strecke rund um den Borsigplatz wird besonders geschützt, unter anderem sollen Drohnen zur Beobachtung der Lage aus der Luft aufsteigen. "Oberstes Ziel ist es dabei, an beiden Tagen ein friedliches Miteinander zu gewährleisten und Straftaten zu verhindern", teilte die Polizei mit.