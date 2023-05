Werder Bremen vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Abendspiel des heutigen Bundesliga-Samstags spielt Tabellenführer Bayern München bei Werder Bremen. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 31. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, Werder Bremen vs. FC Bayern München: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Macht der FC Bayern München am heutigen Samstag, 6. Mai, den nächsten Schritt zur Meisterschaft? Die Chance dazu bietet sich dem Team von Trainer Thomas Tuchel im Auswärtsspiel bei Werder Bremen, welches um 18.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen wird.

Nach dem Patzer von Borussia Dortmund in Bochum (1:1) am vergangenen Spieltag liegt der Rekordmeister vier Spieltage vor dem Saisonende wieder einen Punkt vor dem BVB, hat es also selbst in der Hand wieder den Titel zu holen. Auswärts zeigten die Bayern zuletzt aber Schwächen und verloren beim Mainz 05 mit 1:3.

Werder Bremen (12./35 Punkte) wird dem alten Rivalen heute den Sieg aber nicht kampflos überlassen und Punkte sammeln, um den Klassenerhalt vorzeitig fix zu machen.

Werder Bremen vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die TV-Übertragung des Topspiels am Samstagabend ist auch heute der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Auf den Kanälen Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die ausführliche Vorberichterstattung mit Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus um 17.30 Uhr. Kommentator des Spiels ist dann Wolff-Christoph Fuss.

Auch eine Übertragung im Livestream bietet Sky. Via SkyGo und WOW könnt Ihr das Spiel live auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen. Für den Streamingdienst WOW fallen derzeit monatliche Kosten von 24,99 Euro (Jahresabo) oder 29,99 Euro (Monatsabo) an.

Werder Bremen vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt heute weder im TV noch online live mit dabei sein? Dann schaut in den SPOX-Liveticker, der Euch mit allen entscheidenden Szenen der Partie versorgt.

Hier geht's zum Liveticker Werder Bremen - FC Bayern München.

© getty In der Hinrunde gewann der FC Bayern klar mit 6:1 gegen Werder Bremen.

Bundesliga, Werder Bremen vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Philipp, Ducksch

Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Philipp, Ducksch FC Bayern München: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Gravenberch - Coman, Musiala, L. Sané - Gnabry

