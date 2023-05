Bundesliga: Wer wird Deutscher Meister? Was passiert bei Punktgleichheit?

In der Bundesliga liefern sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund nach dem 32. Spieltag ein sehr spannendes Rennen um die Meisterschaft. Wir zeigen Euch, was passiert, wenn die beiden Vereine nach dem 34. Spieltag die gleiche Punkteanzahl haben sollten.

Seit 2013 gibt es in Deutschland nur einen Meister: den FC Bayern München! Meist sicherte sich der Rekordmeister den Titel bereits schon mehrere Spieltage vor dem Saisonende - in der vergangenen Saison beispielsweise nach dem 31. Spieltag. In dieser Saison ist das Titelrennen dagegen nach 32 Spieltagen dagegen so spannend wie schon seit Jahren nicht mehr. Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund können noch zwei Vereine Deutscher Meister werden.

Vor dem 33. Spieltag führt der FC Bayern die Tabelle mit 68 Punkten nur einen Zähler vor Borussia Dortmund an. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hat es also selbst in der Hand wieder Deutscher Meister zu werden - am einfachsten gelingt das mit zwei Siegen im Saisonendspurt. Der BVB muss dagegen auf Patzer des in den vergangenen Jahren so übermächtigen Konkurrenten hoffen und selbst fleißig punkten.

Der FC Bayern empfängt am 33. Spieltag RB Leipzig, ehe es am 34. Spieltag zum 1. FC Köln geht. Der BVB trifft noch auswärts auf den FC Augsburg, ehe es am letzten Spieltag noch gegen Mainz 05 geht - auf dem Papier das etwas leichtere Restprogramm.

Wer wird Deutscher Meister: Das Restprogramm in der Bundesliga

Spieltag BVB FC Bayern 33 FC Augsburg (A) RB Leipzig (H) 34 Mainz 05 (H) 1. FC Köln (A)

Wer wird Deutscher Meister? Was passiert bei Punktgleichheit?

In der Spielordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist klar festgelegt, welches Team nach 34 Spieltagen Deutscher Meister ist. Zuerst zählt die Anzahl der geholten Punkte - das heißt, dass die Mannschaft mit den meisten Punkten Meister ist. Doch was passiert, wenn der FC Bayern und der BVB in dieser Saison nach 34 Spieltagen punktgleich sind? Dann werden weitere Kriterien zur Ermittlung des Deutschen Meisters 2023 in Betracht gezogen.

Dieser Fall tritt beispielsweise ein, wenn der BVB aus den restlichen beiden Spielen vier Punkte holt, der FC Bayern dagegen nur drei oder Dortmund noch einmal Unentschieden spielt, die Münchner ihrerseits aber beide Spiele verlieren.

Bei Punktgleichheit entscheidet in der Bundesliga zunächst das Torverhältnis - in anderen europäischen Ligen wird dann der direkte Vergleich in Betracht gezogen. Momentan weist der FC Bayern ein Torverhältnis von +55 (89:34) auf, der BVB eines von +36 (78:42). Sollten beide Vereine also nach 34 Spielen punktgleich sein, spricht momentan also viel für den FC Bayern als Meister.

Sollten der unwahrscheinliche Fall eintreffen, dass der FC Bayern und der BVB zum Saisonende die gleiche Anzahl von Punkten und das gleiche Torverhältnis aufweisen, entscheidet die Anzahl der erzielten Tore. Ist auch diese Anzahl identisch entscheidet der direkte Vergleich, den der FC Bayern nach einen 2:2 in der Hinrunde und einem 4:2-Heimsieg in der Rückrunde gegen den BVB für sich entschieden hat.

© getty Der FC Bayern (rot) und der BVB liefern sich in dieser Saison ein spannendes Rennen um die Meisterschaft.

Wer wird Deutscher Meister? Die Tabelle vor dem 33. Spieltag