In der Bundesliga ist der Kampf um die Startplätze in einem europäischen Wettbewerb für die kommende Saison sehr spannend. Wir zeigen Euch, wer 2023/24 europäisch spielt und was bei Punktgleichheit von zwei Vereinen am Saisonende passiert.

In der Bundesliga geht es in der Saison 2022/23 so spannend zu, wie schon seit einigen Jahren nicht mehr. Vor dem 33. Spieltag sind bezüglich der Meisterschaft, der Vergabe der Startplätze in der Champions League, Europa League, Conference League für die kommenden Saison und des Abstiegs noch die meisten Entscheidungen offen.

Bis jetzt steht nur fest, dass die beiden Meisterschaftsanwärter FC Bayern München und Borussia Dortmund 2023/24 in der Champions League spielen.

Wer schafft es überhaupt nach Europa und wie sieht der Modus aus, wenn am Saisonende zwei Mannschaften punktgleich auf einem für die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb relevanten Platz liegen? Das zeigen wir Euch im folgenden Abschnitt.

Bundesliga: Wer kommt nach Europa? Was passiert bei Punktgleichheit?

Der Bundesliga stehen aufgrund der UEFA-Fünfjahreswertung in der Saison 2023/24 wieder sieben Plätze im Europapokal zu: vier für die Gruppenphase der Champions League (Platz eins bis vier in der Abschlusstabelle), zwei für die Gruppenphase der Europa League (Fünfter der Abschlusstabelle und Pokalsieger) und einer für die Playoffs der Conference League (Sechster der Abschlusstabelle).

Sollte RB Leipzig das DFB-Pokal-Endspiel gewinnen und am Saisonende zudem als einer der Top 4 direkt für die Champions League qualifiziert sein, würde der Sechste der Abschlusstabelle in die Europa League aufrücken und der Siebte den freien Platz in der Champions League einnehmen. Das trifft auch zu, falls Leipzig die Saison als Fünfter beendet. Sollte Frankfurt den DFB-Pokal gewinnen und noch auf Tabellenplatz sechs klettern - mehr ist für die Eintracht nicht mehr drin - ginge der Siebte ebenfalls in der Conference League an den Start.

Die Bundesliga kann ihr Kontingent aber noch auf acht Plätze - wie schon in dieser Saison der Fall - aufstocken. Das trifft ein, falls Bayer Leverkusen die Europa League 2022/23 gewinnt und am Saisonende auf keinem Platz mit Europa-Qualifikation steht.

Liegen nach den 34 Bundesligaspieltagen zwei Mannschaften punktgleich auf für die Vergabe der internationalen Plätzen relevanten Positionen, beispielsweise auf Platz vier und fünf, entscheidet das Torverhältnis über den Tabellenplatz. Ist auch das Torverhältnis identisch, entscheidet die Anzahl der erzielten Tore. Haben beide Teams auch gleich viele Tore geschossen, wird der direkte Vergleich in Betracht gezogen. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, gelten folgende Kriterien.

die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich.

die Anzahl aller auswärts erzielten Tore.

Ist auch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore gleich, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt.

© getty Bayer Leverkusen könnte Deutschland mit dem Gewinn der Europa League einen achten Startplatz sichern.

Wer kommt nach Europa? Was passiert bei Punktgleichheit? - Die Tabelle vor dem 33. Spieltag