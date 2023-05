Wann spielt der FC Bayern: Spieltermin, Gegner, Ort, wie komme ich an Tickets?

32. Spieltag in der Bundesliga - der Titelkampf ist immer noch spannend wie lange nicht. Der FC Bayern möchte am kommenden Wochenende mit einem Sieg an der Tabellenspitze bleiben. Alle Informationen zu Spieltermin, Ort, Gegner und Tickets bekommt Ihr hier.

Drei Spieltage sind in der diesjährigen Bundesliga-Saison noch zu absolvieren. Der Titelkampf ist dabei immer noch komplett offen.

In eigener Hand hat es der FC Bayern, der mit drei Siegen in den letzten drei Partien die Meisterschale in der Hand halten könnte. Die Form stimmte zuletzt wieder mehr beim Rekordmeister, mit dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC und dem 2:1-Auswärtserfolg bei Werder Bremen konnte das Team von Thomas Tuchel den Negativtrend der vorherigen Wochen stoppen.

Die Siegesserie soll auch am 32. Spieltag Bestand haben, um weiter an der Tabellenspitze zu bleiben. Momentan liegen die Münchner mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund auf Meisterschaftskurs. Alle Informationen zum Spieltermin, dem Gegner, dem Austragungsort und möglichen Tickets liefert Euch SPOX.

FC Bayern: Wann und wo spielt der Rekordmeister?

Der FC Bayern bestreitet seine Partie am Samstag, den 13. Mai um 15.30 Uhr. Das Spiel der Münchner findet also parallel zu vier anderen Partien statt. Nicht dazu gehört der Auftritt des direkten Verfolgers des BVB, der zum Topspiel am Abend (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach antritt.

Das Spiel des Rekordmeisters am Samstagnachmittag ist gleichzeitig das vorletzte Heimspiel in der Allianz Arena. Am 33. Spieltag (20. Mai) trifft der FCB ebenfalls daheim auf RB Leipzig, bevor der Saisonabschluss beim 1. FC Köln stattfindet.

© getty Zuletzt wieder erfolgreich: Der FC Bayern ist pünktlich zum Saisonendspurt in der Bundesliga wieder besser in Form.

FC Bayern: Der Gegner am 32. Spieltag

Auf dem Papier scheint das Duell des FC Bayern am Samstagnachmittag eine klare Sache zu werden, es wartet der 15. der Bundesligatabelle, der FC Schalke 04.

Die Form der Königsblauen allerdings spricht eine andere Sprache. Immerhin konnte S04 in den vergangenen vier Spielen drei Siege holen, darunter auch der Last-Minute-Sieg am vergangenen Freitagabend bei Mainz 05. Damit hat sich das Team von Thomas Reis zuletzt von den Abstiegsrängen verabschiedet und hat nun den Klassenerhalt in eigener Hand.

Motivation genug also für Schalke 04, beim FC Bayern selbst Punkte einzufahren. Die Gelsenkirchener schließen die Saison mit Spielen gegen Eintracht Frankfurt und bei RB Leipzig ab.

© getty Klassenerhalt im Blick: Schalke 04 kommt mit breiter Brust zum Auswärtsspiel beim FC Bayern.

FC Bayern: Wie komme ich an Tickets?

Die Spiele des FC Bayern in der Allianz Arena sind selbstverständlich äußerst beliebt. Der FC Bayern arbeitet bei der Ticketvergabe mit folgendem System:

Ticketanfragen können über das Ticketanfragen-Portal des FC Bayern online erstellt werden.

Bei überbuchten oder ausverkauften Spielen könnt Ihr für fast alle Spiele Tickets auf dem FC Bayern Zweitmarkt kaufen.

Auch telefonisch unter +49 89 699 31 333 können Ticketanfragen gestellt werden.

FC Bayern vs. Schalke 04: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: FC Bayern vs. Schalke 04

FC Bayern vs. Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 13. Mai 2023

13. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Tickets: Ticketanfragen-Portal des FC Bayern, FC Bayern Zweitmarkt

Wann spielt der FC Bayern: Spieltermin, Gegner, Ort, wie komme ich an Tickets? - Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Gegentore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 31 83 34 +49 65 2 Borussia Dortmund 31 73 40 +33 64 3 RB Leipzig 31 55 37 +18 57 4 1. FC Union Berlin 31 44 32 +12 56 5 SC Freiburg 31 46 38 +8 56 6 Bayer 04 Leverkusen 31 54 43 +11 48 7 VfL Wolfsburg 31 54 43 +11 46 8 1. FSV Mainz 05 31 51 46 +5 45 9 Eintracht Frankfurt 31 51 49 +2 43 10 Borussia M'gladbach 31 46 48 -2 39 11 1. FC Köln 31 42 49 -7 38 12 SV Werder Bremen 31 49 60 -11 35 13 FC Augsburg 31 40 55 -15 34 14 TSG Hoffenheim 31 42 52 -10 32 15 FC Schalke 04 31 31 59 -28 30 16 VfB Stuttgart 31 39 54 -15 28 17 VfL Bochum 1848 31 33 69 -36 28 18 Hertha BSC 31 37 62 -25 25