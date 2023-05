Wann spielt der BVB: Spieltermin, Gegner, Ort, wie komme ich an Tickets?

32. Spieltag in der Bundesliga - der Titelkampf ist noch immer offen. Der BVB möchte am kommenden Wochenende mit einem Sieg das Duell um die Meisterschaft offen halten. Alle Informationen zu Spieltermin, Ort, Gegner und Tickets gibt es hier.

In den letzten Saisons unvorstellbar, in diesem Jahr Realität: Der Meisterschaftskampf in der Bundesliga ist auch am 32. Spieltag noch hochspannend. Der BVB und der FC Bayern liegen nur einen Punkt voneinander entfernt an der Tabellenspitze.

Während sich der FC Bayern zuletzt wieder leicht formverbessert zeigte, watschte der BVB den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende mit 6:0 ab. Die Offensivpower von Karim Adeyemie, Jude Bellingham und Co. sollen dem BVB auch am kommenden Spieltag zu einem Sieg verhelfen.

Welche Aufgabe wartet auf den BVB und wo wird die Partie ausgetragen? Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles zum Spieltermin, zum Gegner, zum Ort und zu den Tickets zum Spiel.

BVB: Wann und wo spielt Borussia Dortmund?

Während der FC Bayern im Titelkampf schon am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr gegen Schalke vorlegen kann, bestreitet der BVB seine Partie am 32. Spieltag erst am Samstagabend. Das Topspiel in der Bundesliga beginnt um 18.30 Uhr. "Ich finde es einen gewissen Nachteil, wenn man jetzt dreimal hinterherzieht in den nächsten Wochen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl dazu.

Das Spitzenspiel findet für den BVB im heimischen Signal Iduna Park statt. Es ist gleichzeitig das vorletzte Heimspiel der Dortmunder in der Saison 2022/23. Am 33. Spieltag spielt die Borussia am Sonntag beim FC Augsburg (17.30 Uhr). In der Woche darauf wartet am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) Mainz 05.

BVB: Der Gegner am 32. Spieltag

Auf den BVB wartet am 32. Spieltag aus dem grauen Mittelmaß. Borussia Mönchengladbach reist als Tabellenzehnter nach Dortmund und hat in der aktuellen Spielzeit keine Aktien mehr auf die internationalen Ränge.

Dass die Fohlen die Saison dennoch versöhnlich zu Ende bringen wollen, zeigten sie in der vergangenen Woche, als sie den VfL Bochum mit 2:0 besiegten. Am kommenden Wochenende möchte das Team von Daniel Farke in den Kampf um die deutsche Meisterschaft eingreifen.

© getty Können sie den BVB zum Titel führen? Jude Bellingham und Karim Adeyemi drücken dem Dortmunder Spiel ihren Stempel auf.

BVB: Wie komme ich an Tickets?

Tickets verkauft der BVB lediglich über den offiziellen Ticketshop der Schwarz-Gelben. Anfragen per E-Mail oder Brief sind nicht möglich. Ausnahme sind ermäßigte Eintrittskarten, zu denen ein Nachweis der Berechtigung für eine Ermäßigung beigefügt werden muss.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: BVB vs. Borussia Mönchengladbach

BVB vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 13. Mai 2023

13. Mai 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Tickets: Ticketshop des BVB

Wann spielt der BVB: Spieltermin, Gegner, Ort, wie komme ich an Tickets? - Die Tabelle vor dem 32. Spieltag