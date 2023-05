Der VfL Bochum befindet sich mitten im Abstiegskampf, die kommenden Spieltage sind also entscheidend. Welche Spiele in Bezug auf das Bochumer Restprogramm anstehen, wie dabei die Gegner heißen und Infos zu den Terminen gibt es hier bei SPOX.

Zwei Spieltage, bevor die Bundesliga-Saison 2022/23 beendet wird, ist die Frage nach den Absteigern bei weitem noch nicht geklärt. Gleich mehrere Mannschaften kämpfen ums Überleben in der Bundesliga. Zu diesen Wackelkandidaten zählt auch der VfL Bochum dazu.

In der abgelaufenen Saison war es weitaus weniger knapp, dieses Jahr müssen sich die Bochumer in den nächsten zwei Wochen jedoch noch einmal besonders anstrengen. Als Tabellen-15. ist man nämlich bloß einen Zähler vom Relegationsplatz entfernt, der Abstand zum ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Zähler.

© getty Schafft der VfL Bochum den Klassenerhalt?

VfL Bochum: Restprogramm in der Bundesliga - Spiele, Gegner, Termine

Für den VfL wird vor allem die Begegnung am 33. Spieltag mit Hertha BSC, einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, wichtig sein. Mit einem Sieg wäre zum einen Herthas Abstieg besiegelt, außerdem dürfte das Selbstvertrauen gegen die Hertha besonders groß sein, da man die Hauptstädter in der Hinrunde zu Hause schon einmal 3:1 schlagen konnte.

Dieses Mal geht es jedoch im Berliner Olympiastadion zur Sache, um 15.30 Uhr ertönt diesbezüglich der Pfiff zum Anstoß.

In der Woche darauf geht es für Bochum dann mit dem Derby gegen Bayer Leverkusen weiter. Der Werkself musste man sich in der Hinrunde 0:2 geschlagen geben, am Samstag, den 27. Mai, besteht daher die Chance auf eine Revanche.

VfL Bochum: Das Restprogramm in der Bundesliga im Überblick

Spieltag Datum Heim Auswärts Anpfiff Ergebnis 33. Sa., 20. Mai Hertha BSC VfL Bochum 15.30 Uhr -:- 34. Sa., 27. Mai VfL Bochum Bayer Leverkusen 15.30 Uhr -:-

Bundesliga: Die Tabelle nach 32 Spieltagen