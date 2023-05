VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim stehen sich am heutigen letzten Spieltag der Bundesliga gegenüber. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Die lange und kräftezehrende Bundesliga-Saison wird am heutigen Samstag, den 27. Mai, mit dem 34. Spieltag beendet. Alle 18 Mannschaften sind gleichzeitig, um 15.30 Uhr, im Einsatz. So auch der VfB Stuttgart, der in der heimischen Mercedes-Benz-Arena gegen die TSG Hoffenheim antritt.

Obwohl heute die Saison zu Ende geht, sind noch einige Fragen in Bezug auf Meister, Europa-Startplätze und Abstieg unbeantwortet. Der VfB Stuttgart lässt sich dabei der Kategorie Abstieg zuordnen. Die Schwaben liegen aktuell gerade noch vor dem Relegationsplatz auf Platz 15. Der Abstand zum direkten Abstiegsplatz beträgt jedoch nur einen Zähler. Sowohl der FC Schalke 04 (Platz 17/31 Punkte) als auch der VfL Bochum (Platz 16/32 Punkte) können die Stuttgarter noch einholen.

Mit einem Sieg gegen die TSG wäre der Klassenerhalt gesichert. Schalke 04 muss parallel dazu gegen RB Leipzig ran, die Bochumer treffen auf Bayer Leverkusen.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Übertragen wird das Spiel zwischen Stuttgart und Hoffenheim heute einzig und allein von Sky, das die Übertragungsrechte an allen Bundesligaspielen am Samstag hält und deswegen jedes einzelne Duell des 34. Spieltags anbietet.

Wer von der Vorberichterstattung keine Sekunde verpassen will, muss um 15.15 Uhr Sky Sport Bundesliga 6 (HD) einschalten, wo Kommentator Toni Tomic das Spielgeschehen kommentiert.

Die, die den Kampf um die Meisterschale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München schauen wollen, werden bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) fündig. Auf diesen zwei Sendern wird nämlich die Meisterkonferenz übertragen. In dieser werden die wichtigsten Szenen aus den Spielen BVB vs. Mainz 05 und 1. FC Köln vs. FC Bayern gezeigt. Wer die Highlights aller heutigen Partien im Auge behalten möchte, muss bei Sky Sport Bundesliga (HD) einschalten, da dort die Spieltagskonferenz gezeigt wird.

Mit einem SkyGo-Abonnement könnt Ihr das alles auch im Livestream von Sky verfolgen, dies ist auch via WOW möglich.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX stellt zum Spiel Stuttgart vs. Hoffenheim einen detaillierten Liveticker zur Verfügung. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei uns verpasst Ihr nichts. Darüber hinaus wird auf der Website auch eine Samstagskonferenz angeboten.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Silas, Führich - Guirassy

Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Silas, Führich - Guirassy Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Bicakcic - Becker, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Bebou, Baumgartner

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag