Der VfB Stuttgart empfängt Bayer Leverkusen. Bei SPOX könnt Ihr das Bundesligaspiel am 32. Spieltag live mitverfolgen.

Wichtige Punkte stehen heute auf dem Spiel, wenn sich Abstiegskandidat VfB Stuttgart und Europapokal-Aspirant Bayer Leverkusen in der Bundesliga gegenüberstehen. Im Liveticker von SPOX wird das Duell live getickert.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Leverkusener ist es bereits das zweite Spiel der Woche. Am Donnerstag verlor das Team von Trainer Xabi Alonso gegen AS Rom das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League mit 0:1. Nun geht es in der Bundesliga weiter, auch heute darf sich die Werkself keinesfalls zurücklehnen, sollen die Europapokalplätze noch erreicht werden. Aktuell liegt man knapp dahinter. Auch Stuttgart muss heute abliefern. Die Schwaben kämpfen als Vorletzter der Liga gegen den Abstieg.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr, gespielt wird in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.

Vor Beginn: Willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen.

© getty Bayer Leverkusen gewann das Duell gegen den VfB Stuttgart in der Hinrunde mit 2:0.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN ist für die Übertragung des Spiels zwischen Stuttgart und Leverkusen verantwortlich. Auf der Plattform sind die Vorberichte ab 14.45 Uhr zu sehen. Folgendes Personal wird während der Übertragung eingesetzt:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Seb Kneißl

Auf DAZN kann man nur mit einem Abonnement zugreifen, diesbezüglich müsst Ihr zwischen den Abopaketen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World wählen.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Millot, Tiago Tomas - Guirassy

Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Millot, Tiago Tomas - Guirassy Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Demirbay, Bakker - Diaby, Azmoun, Hlozek

Bundesliga: Die Tabelle am 32. Spieltag

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 32 20 8 4 89:34 55 68 2 Borussia Dortmund 32 21 4 7 77:41 36 67 3 1. FC Union Berlin 32 17 8 7 48:34 14 59 4 RB Leipzig 31 17 6 8 55:37 18 57 5 SC Freiburg 32 16 8 8 48:42 6 56 6 VfL Wolfsburg 32 13 10 9 56:44 12 49 7 Bayer Leverkusen 31 14 6 11 54:43 11 48 8 Eintracht Frankfurt 32 12 10 10 54:49 5 46 9 1. FSV Mainz 05 32 12 9 11 51:49 2 45 10 1. FC Köln 32 10 11 11 47:51 -4 41 11 Bor. Mönchengladbach 32 10 9 13 47:52 -5 39 12 SV Werder Bremen 31 10 5 16 49:60 -11 35 13 FC Augsburg 32 9 7 16 42:58 -16 34 14 1899 Hoffenheim 32 9 5 18 43:54 -11 32 15 VfL Bochum 32 9 4 19 36:71 -35 31 16 FC Schalke 04 32 7 9 16 31:65 -34 30 17 VfB Stuttgart 31 6 10 15 39:54 -15 28 18 Hertha BSC 32 6 7 19 39:67 -28 25