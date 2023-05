Im Tabellenkeller wird es am 34. Spieltag ganz eng, unter anderem kämpft der VfB Stuttgart um den Klassenerhalt. Was passieren muss, damit die Schwaben in der Bundesliga bleiben, erfahrt Ihr hier.

Am letzten Spieltag geht es in der Bundesliga zur Sache, weder Meisterschaft, Champions League, Europa League oder der Abstiegskampf sind vollends entschieden.

Im Keller stehen in der Praxis sind noch vier Teams auf der Kippe, nämlich der VfB Stuttgart, der FC Augsburg, der VfL Bochum, und der FC Schalke 04. Hertha BSC ist bereits sicher abgestiegen, die TSG Hoffenheim könnte nur noch auf dem Relegationsplatz landen, wenn Bochum 26 Tore in der Bilanz aufholt.

Der VfB Stuttgart empfängt am 34. Spieltag die TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wie die Schwaben den Klassenerhalt eintüten können, und wann sie in der Relegation oder der 2. Bundesliga landen würden.

Bundesliga, Abstiegskampf: Das untere Tabellendrittel am 34. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte 13 1899 Hoffenheim 33 10 5 18 47:56 -9 35 14 FC Augsburg 33 9 7 17 42:61 -19 34 15 VfB Stuttgart 33 7 11 15 44:56 -12 32 16 VfL Bochum 33 9 5 19 37:72 -35 32 17 FC Schalke 04 33 7 10 16 33:67 -34 31 18 Hertha BSC 33 6 8 19 40:68 -28 26

VfB Stuttgart, Szenarien: So schafft Stuttgart den Klassenerhalt

Die gute Nachricht für alle VfB-Fans: Auf Rang 15 hat Stuttgart am letzten Spieltag sein Schicksal in eigenen Händen. Der VfB Stuttgart hat den Klassenerhalt sicher, wenn...

... Stuttgart gewinnt (und der VfL Bochum nicht 23 Tore in der Tordifferenz aufholt),...

... Stuttgart remis spielt und sowohl der VfL Bochum als auch der FC Schalke nicht gewinnen,...

... der VfL Bochum verliert und der FC Schalke nicht gewinnt.

© getty Der VfB Stuttgart hat sein Schicksal am Samstag in der eigenen Hand.

VfB Stuttgart, Szenarien: So landet Stuttgart in der Relegation

Das zweitschlechteste Szenario wäre die Relegation. Dort landet der VfB Stuttgart, wenn...

... Stuttgart nicht gewinnt und der VfL Bochum gewinnt, während der FC Schalke nicht gewinnt,...

... Stuttgart nicht gewinnt und der FC Schalke gewinnt, während der VfL Bochum nicht gewinnt.

VfB Stuttgart, Szenarien: So steigt Stuttgart ab

Mit dem Abstieg muss sich der VfB Stuttgart abfinden, wenn...

... Stuttgart remis spielt und sowohl der VfL Bochum als auch der FC Schalke gewinnen,...

... Stuttgart verliert und der VfL Bochum nicht verliert, während der FC Schalke gewinnt.

Bundesliga: Das Restprogramm von Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke