Kann der VfB Stuttgart den Abstieg in die 2. Bundesliga noch abwenden? Dies wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Hier gibt es Infos zu den Spielen, Gegnern und Terminen der Schwaben im Bundesliga-Endspurt.

Der Abstiegskampf in der laufenden Bundesliga-Saison ist fast so spannend wie der Meisterkampf. Denn in diesem Kampf um den Klassenerhalt sind gleich mehrere Mannschaften involviert, darunter auch der VfB Stuttgart, der aktuell auf Rang 17 liegt und Stand jetzt direkt absteigen würde.

Die Saison ist jedoch noch nicht beendet, zwei ganze Spieltage müssen noch absolviert werden. In den kommenden Wochen wird sich also herausstellen, ob die Schwaben die Klasse halten können oder wieder runtermüssen.

© getty Der VfB erlebt seit der Übernahme von Sebastian Hoeneß einen Aufschwung.

VfB Stuttgart: Restprogramm in der Bundesliga - Spiele, Gegner, Termine

Seit der Übernahme von Trainer Sebastian Hoeneß läuft es beim VfB wieder um einiges besser. Von sechs Ligaspielen unter dem 41-Jährigen gewann Stuttgart zwei, zudem spielten die Schwaben dreimal Unentschieden und mussten nur eine Niederlage - gegen Hertha BSC - hinnehmen. Alles wichtige Punkte für den Kampf gegen den Abstieg, doch noch ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sich auszuruhen.

Am 21. Mai ist der VfB nämlich zu Gast beim 1. FSV Mainz 05, wenn der 33. Spieltag ansteht. Sechs Tage darauf steigt dann in der heimischen Mercedes-Benz-Arena das große Saisonfinale gegen die TSG Hoffenheim, die ebenfalls noch nicht ganz aus dem Schneider ist, zumindest was die Relegation betrifft. Beide Spiele werden um 15.30 Uhr angestoßen.

VfB Stuttgart: Das Restprogramm in der Bundesliga im Überblick

Spieltag Datum Heim Auswärts Anpfiff Ergebnis 33. So., 21. Mai 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 15.30 Uhr -:- 34. Sa., 27. Mai VfB Stuttgart TSG Hoffenheim 15.30 Uhr -:-

Bundesliga: Die Tabelle nach 32 Spieltagen