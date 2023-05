VfB Stuttgart: Enzo Millot lässt sich vor Duell gegen Mainz Tattoo stechen

Mittelfeldspieler Enzo Millot vom VfB Stuttgart hat sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 ein Tattoo stechen lassen.

Der 20-Jährige ließ drei Tage vor dem Spiel einen Tätowierer aus Südspanien einfliegen und postete ein Bild davon auf seinem privaten Instagram-Account. Aufgrund der überwiegend negativen Kommentare seiner Follower und einiger VfB-Anhänger nahm er den Post bereits kurze Zeit später wieder offline.

"Er ist ein junger Bursche, der sich im Klaren sein muss, dass so etwas sowohl nach außen als auch nach innen etwas bewirkt, was sicher nicht in seinem Sinne ist", kommentierte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß den Fall. Millot hatte den VfB über die Aktion im Voraus nicht informiert.

Gleichzeitig kündigte Hoeneß an, die Sache nicht überbewerten zu wollen. "Ich habe es mitbekommen und moderiert. Wir müssen da auch die Kirche im Dorf lassen. Es war jetzt keine Fahrt mit Alkohol im Blut."

Sportwissenschaftler Ingo Froböse betonte gegenüber der Bild-Zeitung allerdings auch die möglichen Folgen einer Tätowierung im Sport-Business: "Das ist fahrlässig und verantwortungslos. Solch ein Eingriff führt zu einer Leistungseinschränkung des Sportlers. Das Immunsystem hat damit mindestens 14 Tage zu kämpfen."

Der VfB Stuttgart steckt als aktueller Tabellensiebzehnter tief im Abstiegskampf der Bundesliga. Gegen Mainz muss am kommenden Sonntag unbedingt ein Sieg her, will man nach 2016 und 2019 nicht zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit in die 2. Bundesliga absteigen.

© imago images

