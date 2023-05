Union Berlin und der SC Freiburg treffen heute in der Bundesliga aufeinander. Bei SPOX wird das Spiel live getickert.

Union Berlin vs. SC Freiburg - Anpfiff: 15.30 Uhr

Union Berlin vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schauen wir auf die Formkurven. Union mit fünf Punkten aus den letzten fünf Spielen. Da waren Rückschlage dabei wie gegen Bochum (1:1) oder zuletzt in Augsburg (0:1). Gewonnen hat man nur in Gladbach (1:0). Auffällig ist die Ausbeute im Angriff: Nur drei Tore in den vergangenen fünf Partien.

Vor Beginn: Sie sind Meister im Tiefstapeln, sie "gehören da nicht hin" und die Hälfte der Liga ist sowieso besser. Aber dass Union und Freiburg heute um die Champions League (!) spielen, ist Fakt. Zwei Vereine, die sich gerne "klein" halten, spielen um das große Ding. Der Tabellenvierte hat den Fünften zu Gast, beide stehen bei 56 Punkten. Spannend.

Vor Beginn: Ebenfalls drei Änderungen beim Sport-Club. Trainer Christian Streich stellt nach dem 0:1 gegen Leipzig wohl von einer Vierer- auf eine Dreierkette um. Anstelle von Eggestein, Weißhaupt und Gregoritsch (alle Bank) rücken Sildillia, Keitel und Doan in die Startelf.



Vor Beginn: Union-Coach Urs Fischer nimmt nach dem 0:1 gegen Augsburg drei Wechsel vor. Diogo Leite kehrt nach seiner Gelb-Sperre zurück und verdrängt Jaeckel auf die Bank. Dort sitzen auch Juranovic und Laidouni, dafür kommen Trimmel und Schäfer rein.



Vor Beginn: Um 15.30 Uhr geht es im Stadion An der Alten Försterei (Berlin) los.

Vor Beginn: Willkommen zum 32. Spieltag der Bundesliga. Union Berlin empfängt den SC Freiburg.

© getty Der SC Freiburg kämpft um einen Champions-League-Platz.

Union Berlin vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky kümmert sich um die Übertragung der Partie zwischen Union Berlin und Freiburg und bietet nicht nur eine Übertragung im Pay-TV, sondern auch im Livestream (abrufbar via SkyGo-Abonnement oder WOW) an.

Das Einzelspiel ist auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen, Oliver Seidler kommentiert ab 15.15 Uhr das Geschehen.

Die besten Szenen von Union gegen Freiburg lassen sich auch in der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD) verfolgen.

Union Berlin vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen



Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Roussillon, Schäfer, Haberer - Becker, K. Behrens SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Gulde - Sildillia, Keitel, Höfler, Günter, Doan, Grifo - Höler

