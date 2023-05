Der FC Schalke 04 empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen 33. Spieltag der Bundesliga. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Im Rahmen des 33. Spieltags stehen sich heute der FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt gegenüber. Bei SPOX wird das Duell von Anfang bis Ende ausführlich getickert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Schalke vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Schalke 04 befindet sich mitten im Kampf um den Klassenerhalt, muss in den nächsten zwei Ligaspielen also auf jeden Fall noch abliefern, um nicht sofort wieder in die 2. Bundesliga abzusteigen. Aktuell liegt man auf Relegationsplatz 16. Zu Bochum auf Platz 15 fehlt ein Punkt, auch der Abstand zu Stuttgart, Platz 17, beträgt nur einen Zähler. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

Vor Beginn: Der Anpfiff zur Partie in der Gelsenkirchener Veltins-Arena erfolgt um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 33. Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

Schalke vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Einzelspiel und bietet eine Konferenz zu allen Samstagsspielen, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, an. Das Einzelspiel ist auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen, die Konferenz wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event gezeigt.

Wer die Übertragungen via Livestream besuchen möchte, hat zwei Optionen: das SkyGo-Abonnement und WOW.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Schalke vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Skarke - Terodde

Schwolow - Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Skarke - Terodde Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Buta, Rode, Sow, C. Lenz - Kamada, M. Götze - Kolo Muani

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 33. Spieltag