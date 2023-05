Im Kampf gegen den Abstieg wird es in der Bundesliga am 34. Spieltag zur Sache gehen. Was dem FC Schalke 04 den Klassenerhalt sichern würde? Das verrät SPOX.

Am letzten Spieltag der Bundesliga stehen im Rennen um die Meisterschaft, Champions League, Europa League und gegen den Abstieg noch einige Entscheidungen aus.

Mit dem Abstiegskampf müssen sich noch vier Vereine herumschlagen: der FC Schalke 04, der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und der VfL Bochum. Hertha BSC hat sich bereits in die 2. Bundesliga verabschiedet, die TSG Hoffenheim kann nur noch rein theoretisch in der Relegation landen (+26 Tordifferenz auf Bochum).

Der FC Schalke 04 muss am Samstag bei Pokalfinalist RB Leipzig ran. Was geschehen muss, damit die Königsblauen in der Bundesliga bleiben, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bundesliga, Abstiegskampf: Das untere Tabellendrittel am 34. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte 13 1899 Hoffenheim 33 10 5 18 47:56 -9 35 14 FC Augsburg 33 9 7 17 42:61 -19 34 15 VfB Stuttgart 33 7 11 15 44:56 -12 32 16 VfL Bochum 33 9 5 19 37:72 -35 32 17 FC Schalke 04 33 7 10 16 33:67 -34 31 18 Hertha BSC 33 6 8 19 40:68 -28 26

Schalke 04, Szenarien: So schafft S04 den Klassenerhalt

Die schlechte Nachricht vorweg ist, dass der FC Schalke 04 den Klassenerhalt nicht in eigener Hand hat. S04 bleibt in der Bundesliga, wenn...

... Schalke gewinnt und sowohl der VfB Stuttgart als auch der VfL Bochum nicht gewinnen.

© getty Der FC Schalke 04 muss am letzten Spieltag auf Schützenhilfe hoffen.

Schalke 04, Szenarien: So landet S04 in der Relegation

In die Relegation geht's für die Knappen, wenn...

... Schalke gewinnt und der VfB Stuttgart gewinnt, während der VfL Bochum nicht gewinnt,...

... Schalke gewinnt und der VfL Bochum gewinnt, während der VfB Stuttgart nicht gewinnt,...

... Schalke remis spielt und der VfL Bochum verliert.

Schalke 04, Szenarien: So steigt S04 ab

Und natürlich darf auch das Worts-Case-Szenario nicht fehlen. Ab in Liga zwei geht es für den FC Schalke, wenn...

... Schalke verliert,...

... Schalke remis spielt und der VfL Bochum nicht verliert,...

... Schalke gewinnt und sowohl der VfB Stuttgart als auch der VfL Bochum gewinnen.

Bundesliga: Das Restprogramm von Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke