Der FC Schalke 04 kämpft wenige Runden vor Schluss um den Bundesliga-Klassenerhalt. Spiele, Gegner, Termine - SPOX zeigt Euch das Restprogramm der Königsblauen.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 steht vor dem Abschluss und zahlreiche Fragen sind noch nicht beantwortet. Neben der Frage nach dem Deutschen Meister ist vor allem auch die Abstiegssituation spannend. In dieser findet sich aktuell auch der FC Schalke 04 wieder. Als einer von zwei Aufsteigern wollen die Königsblauen unbedingt den direkten Abstieg in die 2. Bundesliga verhindern.

Stand jetzt würde man dieses Ziel zumindest teilweise erreichen, nach 32 Spieltagen - zwei Runden vor Schluss also - stehen die Schalker nämlich auf dem Relegationsplatz 16. Noch bleibt jedoch genügend Zeit, um sich tabellarisch zu verbessern und das rettende Ufer zu erreichen.

© getty Der FC Schalke 04 kämpft gegen den Abstieg.

Schalke 04: Restprogramm in der Bundesliga - Spiele, Gegner, Termine

Das Restprogramm der Schalker hat es in sich, mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig geht es in beiden Spielen gegen richtige Topteams.

Die Frankfurter, die im Rahmen des 33. Spieltags am 20. Mai zu Gast in Gelsenkirchen sind, haben am vergangenen Spieltag mit einem 3:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 endlich ihre Negativserie in der Bundesliga beendet und können immerhin noch den Startplatz für die Conference League erreichen, sollte der Finalsieg im DFB-Pokal nicht klappen.

Am 34. und letzten Spieltag treffen die Königsblauen dann auf RB Leipzig, den aktuell Dritten der Liga. Beide Partien werden pünktlich um 15.30 Uhr angepfiffen.

Schalke 04: Das Restprogramm in der Bundesliga im Überblick

Spieltag Datum Heim Auswärts Anpfiff Ergebnis 33. Sa., 20. Mai FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr -:- 34. Sa., 27. Mai RB Leipzig FC Schalke 04 15.30 Uhr -:-

Bundesliga: Die Tabelle nach 32 Spieltagen