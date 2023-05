SC Freiburg - Christian Streich über Fehlen von Roland Sallai: "Eine Denkpause"

Roland Sallai fehlte am Samstag bei der 0:1-Heimniederlage des SC Freiburg gegen RB Leipzig. Trainer Christian Streich begründete seine Entscheidung mit einer "Denkpause. Eine Pause, um zu denken."

Der 57-Jährige wollte das vermeintliche Fehlverhalten seines rechten Offensivspielers nicht genauer begründen: "Das Wort sagt ja alles. Alles andere regeln wir intern."

Es war das erste Mal in dieser Saison, dass der Ungar im Aufgebot fehlte, obwohl er nicht verletzt war.

Schon Ende März hatte es Verwirrung um Sallai gegeben. Streich hatte erklärt: "Sein Vater hat kolportiert, er wäre die letzten Spiele nicht zum Einsatz gekommen, weil es ein Angebot von Lazio Rom gegeben hätte. Und deshalb würde Roland nicht spielen."

In diesem Fall hatte der Trainer seinen Spieler noch in Schutz genommen: "Roland ist in dieser Geschichte vollständig außen vor, der arme Kerl. Das ist brutal schwer für ihn. Solche Aussagen schädigen ihn total, so verqueres Zeugs."