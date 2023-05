Schalke 04: Peter Knäbel bittet S04-Profis nach Debakel beim FC Bayern per WhatsApp zur Kabinenpredigt

Nach dem 0:6-Debakel beim FC Bayern hat Sportvorstand Peter Knäbel die Spieler des FC Schalke 04 per WhatsApp zur Kabinenpredigt gebeten. Das berichten Sky und Bild unisono.

Demnach hätten die meisten Schalker Spieler nach der Demontage in München bereits im Bus gesessen, ehe sie per WhatsApp-Nachricht in die Mannschaftsgruppe von Knäbel zurück in die Kabine zitiert wurden.

Der 56-Jährige soll anschließend laut Bild eine zehnminütige, deftige Ansprache gehalten haben. "Das bleibt in der Kabine", sagte Knäbel bei Sky auf die Frage, welche Worte er gewählt habe.

Die Schalker belegen nach der ersten Pleite nach zuvor zwei Siegen Relegationsplatz 16. Am Sonntag könnte der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen allerdings an den Königsblauen vorbeiziehen.

"Das tut weh, aber du musst diesen Schmerz auch spüren", sagte Knäbel über das Spiel beim FC Bayern: "Letzte Woche haben andere geweint, es ist unerbittlicher Abstiegskampf - emotional einer der härtesten. Diejenigen, die sich brechen lassen, die wird es erwischen. Von daher müssen wir alles tun, dass wir diejenigen nicht sein werden."

Am kommenden Samstag empfängt Schalke Eintracht Frankfurt, ehe es am letzten Spieltag zu RB Leipzig geht.

