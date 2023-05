Oliver Glasner: Ihr seid gefragt! Bleibt er bis zum DFB-Pokalfinale Trainer von Eintracht Frankfurt?

Es ist bereits beschlossen, dass sich die Wege von Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner nach dem Finale des DFB-Pokals trennen werden. Doch bleibt der Österreicher wirklich so lange im Amt oder ist bei weiteren Niederlagen in der Bundesliga schon früher Schluss? Ihr seid gefragt: Stimmt ab und diskutiert in den Kommentaren.

"Nach langen und intensiven Gesprächen sowie einer ausführlichen Analyse", hieß es in der Eintracht-Mitteilung am Dienstag, sei entschieden worden, "die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden. Die sportliche Entwicklung und die Gesamtdarstellung in der Rückrunde veranlassten die Klubverantwortlichen zu einer neuen Bewertung des Status quo."

Vor der zweiten Saisonhälfte hatte die Eintracht noch auf Königsklassen-Kurs gelegen und das Achtelfinale der Champions League erreicht. In der Folge bekam Glasner ein Angebot zur Vertragsverlängerung, doch er zögerte mit der Unterschrift.

Es folgte ein rapider Leistungseinbruch, die Eintracht verlor die Europacup-Plätze nach zehn Spielen ohne Sieg aus den Augen. In der Champions League war sie gegen die SSC Neapel chancenlos. Auch der Einzug nach einem alles andere als souveränen Sieg gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart in das Pokalfinale täuscht nicht darüber hinweg.

Dennoch hat Glasner die Chance, sich nach dem Triumph in der Europa League im Vorjahr mit einem weiteren Titel zu verabschieden. Oder denkt Frankfurt womöglich nochmal um und reagiert mit Blick auf das im Hinblick auf Europa so wichtige Endspiel gegen RB Leipzig doch noch früher als zunächst geplant?

In den verbliebenen drei Bundesligaspielen müssen die Hessen gegen Mainz 05, Schalke 04 und den SC Freiburg schleunigst zurück in die Spur finden. Klappt das mit Glasner oder braucht die Mannschaft einen neuen Impuls, um Leipzig zu schlagen? In Sportvorstand Markus Krösche hätte die SGE sogar einen einstigen Co-Trainer (von Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen) in ihren Reihen.

Nun seid ihr gefragt! Sitzt Glasner auch noch in Berlin auf der Trainerbank der Eintracht oder ist früher Schluss? Diskutiert in den Kommentaren und stimmt ab. Für App-User geht es hier zum Voting.