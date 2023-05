An diesem Samstag könnte Borussia Dortmund Meister werden. Wir geben Euch alle Informationen zur Meisterfeier des BVB: Datum, Programm, Ablauf.

Am kommenden Samstag, 27. Mai, kann Borussia Dortmund die jahrelange Dominanz des FC Bayern München durchbrechen und wieder einmal Meister werden. Der BVB geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den BVB in das letzte Saisonspiel gegen Mainz 05. Sollte der BVB gewinnen, stünde die Meisterschaft auf alle Fälle fest. Auch im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage könnte Dortmund Meister werden, wenn das Ergebnis des Parallelspiels 1. FC Köln vs. Bayern München passen sollte.

Das will natürlich gefeiert werden. Bei der letzten BVB-Meisterfeier im Jahr 2012 waren 400.000 Menschen dabei.

Meisterfeier des BVB: Datum, Programm, Ablauf

In Dortmund laufen die Planungen für eine Meisterfeier bereits seit einigen Tagen. Zum genauen Zeitpunkt und zum Ablauf der Feierlichkeiten rund um den Borsigplatz ist zeitnah, voraussichtlich bis zum 23. Mai, mit einer gemeinsamen Stellungnahme der Stadt Dortmund und des BVB zu rechnen.

Oberbürgermeister Thomas Westphal sagte bereits vor über einer Woche, dass die Stadt erste Vorkehrungen für den Fall einer Meisterschaft des BVB getroffen habe. " Das muss man sich langfristig vorbereiten muss. Schließlich sind viele Dinge zu organisieren. Das wird intern schon getan", sagte er den Ruhr Nachrichten.

Auch die Dortmunder Polizei bereitet sich schon auf eine Meisterfeier vor. "Der Begriff Meisterfeier ist zuletzt so oft in Dienstbesprechungen gefallen wie im gesamten Jahr zuvor nicht", sagte Polizeisprecher Peter Bandermann der Bild.

© getty 2012 feierte Sebastian Kehl die Meisterschaft mit den Fans noch als Spieler.

Bundesliga: Die Tabelle nach 33 Spieltagen

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 33 22 4 7 81:42 39 70 2 FC Bayern München 33 20 8 5 90:37 53 68 3 RB Leipzig 33 19 6 8 60:39 21 63 4 1. FC Union Berlin 33 17 8 8 50:38 12 59 5 SC Freiburg 33 17 8 8 50:42 8 59 6 Bayer Leverkusen 33 14 8 11 57:46 11 50 7 VfL Wolfsburg 33 13 10 10 56:46 10 49 8 Eintracht Frankfurt 33 12 11 10 56:51 5 47 9 1. FSV Mainz 05 33 12 9 12 52:53 -1 45 10 1. FC Köln 33 10 12 11 48:52 -4 42 11 Bor. Mönchengladbach 33 10 10 13 50:55 -5 40 12 SV Werder Bremen 33 10 6 17 51:63 -12 36 13 1899 Hoffenheim 33 10 5 18 47:56 -9 35 14 FC Augsburg 33 9 7 17 42:61 -19 34 15 VfB Stuttgart 33 7 11 15 44:56 -12 32 16 VfL Bochum 33 9 5 19 37:72 -35 32 17 FC Schalke 04 33 7 10 16 33:67 -34 31 18 Hertha BSC 33 6 8 19 40:68 -28 26