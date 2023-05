Mainz 05 vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 trifft heute in der Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga wird am heutigen Freitag, den 5. Mai, eine neue Spielrunde eröffnet - die 31. von insgesamt 34. In der Abschlussphase stehen für viele Vereine einige Ziele auf dem Spiel. Während der FC Schalke 04 etwa weiterhin um den Klassenerhalt kämpft, hat sein heutiger Gegner FSV Mainz 05 immer noch die Europapokalplätze im Visier.

Um 20.30 Uhr wird die Partie in der Mainzer Mewa Arena angepfiffen. Das Duell in der Hinrunde entschied Schalke dank des Siegtreffers von Simon Terodde mit 1:0 für sich.

Mainz 05 vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil es sich bei Mainz 05 gegen Schalke 04 um ein Freitagsspiel handelt und diese einzige von DAZN übertragen werden, ist der Streamingdienst heute der richtige Ansprechpartner für alle, die keine Sekunde von der Partie verpassen wollen.

Am besten, Ihr schaltet um 19.45 Uhr ein, um diese Uhrzeit beginnt nämlich die Vorberichterstattung, die von Lukas Schönmüller moderiert wird. Kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Uli Hebel die Übertragung, ihm steht Ex-Werder-Profi Tim Borowski die ganze Begegnung über mit seiner Fach-Expertise zur Verfügung.

© getty Schalke 04 gewann das Duell im Hinspiel gegen die Mainzer mit 1:0.

Da parallel zu Mainz vs. Schalke heute in der Bundesliga auch Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln im Derby aufeinandertreffen, bietet DAZN auch eine Konferenz an, mit der Ihr die wichtigsten Szenen beider Spiele verfolgen könnt. Um 20.10 Uhr startet die Übertragung.

Neben der Bundesliga besitzt das "Netflix des Sports" auch Übertragungsrechte an anderen Fußballligen und Pokalbewerben. Zu diesen zählen unter anderem die Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie Spiele der Champions League.

DAZN lässt sich nur mit einem gültigen Abonnement nutzen, das dazu auch noch mit Kosten verbunden ist. Zur Auswahl stehen dabei drei verschiedene Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Mainz 05 vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Mainz 05 vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, müssen das Spiel trotzdem nicht auslassen. Wir bei SPOX stellen nämlich einen Liveticker zur Verfügung. Tore, Elfmeter, Torchancen - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04.

Mainz 05 vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 vs. FC Schalke 04

1. FSV Mainz 05 vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 31

31 Datum: 5. Mai 2023

5. Mai 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Mainz Übertragung: DAZN

