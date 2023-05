Der FC Schalke 04 ist heute zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Bei SPOX wird das Bundesligaspiel live getickert.

Der FC Schalke 04 befindet sich weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt. Auf dem Weg zum Ziel bildet heute der 1. FSV Mainz 05 ein Hindernis. SPOX bietet das Spiel im Liveticker an.

Mainz 05 vs. Schalke 04: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutigen Kontrahenten haben zwei verschiedene Ziele: Der FC Schalke 04 will den Abstieg nach nur einem Jahr Bundesliga auf jeden Fall verhindern, Mainz dagegen hat die Europapokalplätze im Visier. Beide Mannschaften haben also noch einiges zu tun. Die Mainzer liegen drei Zähler hinter Platz sechs, das die Teilnahme an der Conference League verspricht. Die Königsblauen hingegen sind 17., auf einem direkten Abstiegsplatz also. Auf das rettende Ufer fehlt im Moment nur ein Zähler.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr, gespielt wird in der Mewa Arena in Mainz.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 31. Spieltag zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04.

Mainz 05 vs. Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream

Mainz gegen Schalke 04 ist ein Freitagsspiel, weswegen DAZN für die Übertragung verantwortlich ist. Mit Start der Vorberichterstattung ist ab 19.45 Uhr folgendes Personal zu sehen und hören:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Tim Borowski

Die Abopakete, mit denen man auf DAZN Zugriff bekommen kann, heißen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Mainz 05 vs. Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Onisiwo - Ajorque

Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Onisiwo - Ajorque Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, Yoshida, Matriciani - Krauß, Kral - Zalazar - Drexler, Bülter - Terodde

