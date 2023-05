In der Bundesliga geht es am letzten Spieltag noch einmal richtig rund, und natürlich könnt Ihr die Duelle um die Meisterschaft, Champions League, Europa League und gegen den Abstieg im TV und Livestream verfolgen. Welche Kommentatoren für die Konferenz und Einzelspiele zuständig sind, erfahrt Ihr hier.

Traditionell werden alle Spiele des 34. Spieltags parallel stattfinden, und zwar am Samstag, den 27. Mai, ab 15.30 Uhr. Auf neun Spiele dürft Ihr Euch kommendes Wochenende freuen.

Für gewöhnlich werden Samstagsspiele in dieser Saison nur von Sky live und in Farbe ausgestrahlt, der Saisonabschluss ist da keine Ausnahme. Auf zwei Wegen könnt Ihr die Partien sehen, nämlich im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Livestream via SkyGo oder WOW.

Dort könnt Ihr die Partien natürlich einzeln schauen, allerdings bietet sich bei den zahlreichen Rennen um Meisterschaft, internationale Wettbewerbe und Klassenerhalt auch die Konferenz an. Welche Kommentatoren dabei jeweils im Einsatz sind, erfahrt Ihr hier.

Konferenz, Kommentatoren: Wer kommentiert die Spiele am letzten Spieltag der Bundesliga?

Schon zwei Stunden vor Anpfiff, also um 13.30 Uhr, könnt Ihr bei Sky für die Vorberichte einschalten. Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann werden Euch auf Sky Sport Bundesliga empfangen.

Die Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1, kommentiert wird sie von Frank Buschmann und Kai Dittman. Im Folgenden könnt Ihr Euch anschauen, wer für die Spiele in Konferenz und Einzelübertragung im Einsatz ist.

Heim Gast Kommentar Konferenz Kommentar Einzelspiel Kanal Einzelspiel 1. FC Köln FC Bayern München Florian Schmidt Sommerfeld Martin Groß Sky Sport Bundesliga 2 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Jonas Friedrich Wolff Fuss Sky Sport Bundesliga 3 & UHD/HDR RB Leipzig FC Schalke 04 Hansi Küpper Roland Evers Sky Sport Bundesliga 4 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen Jürgen Schmitz Marcus Lindemann Sky Sport Bundesliga 5 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim Marcel Meinert Toni Tomic Sky Sport Bundesliga 6 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg Joachim Hebel Sven Schröter Sky Sport Bundesliga 7 Eintracht Frankfurt SC Freiburg Markus Götz Hannes Herrmann Sky Sport Bundesliga 8 1. FC Union Berlin SV Werder Bremen Klaus Veltman Torsten Kunde Sky Sport Bundesliga 9 VfL Wolfsburg Hertha BSC Markus Gaupp Oliver Seidler Sky Sport Bundesliga 10

© getty Der BVB will am Samstag die Meisterschale in Empfang nehmen.

Bundesliga, 34. Spieltag: Liveticker von SPOX

Alternativ zum Bewegtbild könnt Ihr den letzten Spieltag natürlich auch bei uns im Ticker verfolgen. So müsst Ihr keine Aktion verpassen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht mit allen Einzeltickern.

Hier geht's zur Konferenz am 34. Spieltag.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag