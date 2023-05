Die Bundesliga-Saison wird heute mit dem 34. Spieltag beendet. Wie sich die Konferenz live im TV und Livestream verfolgen lässt und ob es diesbezüglich eine Übertragung im Free-TV geben wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

33 Spieltage stehen in den Geschichtsbüchern, nur noch einer fehlt, um die Bundesliga-Saison 2022/23 zu komplettieren. Dieser wird am heutigen Samstag, den 27. Mai, absolviert. Wie es in der Bundesliga Tradition ist, werden alle neun Spiele zeitgleich angepfiffen, um Manipulationsversuche zu verhindern. Ab 15.30 Uhr sind demnach alle 18 Bundesligisten im Einsatz.

Für viele davon steht heute einiges auf dem Spiel. Tabellenführer Borussia Dortmund und Verfolger FC Bayern München kämpfen aus der Ferne gegeneinander um die Meisterschale. Der BVB kann gegen den 1. FSV Mainz 05 den Titel holen, der FC Bayern ist zu Gast beim 1. FC Köln.

© getty

Auch am anderen Ende der Tabelle geht es so richtig zur Sache. Mit Hertha BSC steht erst ein Absteiger fest, in Gefahr befinden sich vor dem 34. Spieltag noch der FC Schalke 04 (Platz 17/31 Punkte), der VfL Bochum (Platz 16/32 Punkte) und der VfB Stuttgart (Platz 15/32 Punkte). Der FC Augsburg kann als Tabellen-14. und mit 34 Zählern noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Weiters sind auch Europa-Startplätze heiß umkämpft.

Bundesliga: Die Spiele am 34. Spieltag

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 27.05. 15:30 Uhr Dortmund Mainz 05 27.05. 15:30 Uhr Leipzig Schalke 04 27.05. 15:30 Uhr Union Berlin Bremen 27.05. 15:30 Uhr Köln Bayern München 27.05. 15:30 Uhr M'gladbach Augsburg 27.05. 15:30 Uhr Frankfurt Freiburg 27.05. 15:30 Uhr Wolfsburg Hertha BSC 27.05. 15:30 Uhr Bochum Leverkusen 27.05. 15:30 Uhr Stuttgart Hoffenheim

Bundesliga: Konferenz im Free-TV? So seht Ihr die Spiele am letzten Spieltag live im TV und Livestream

Im Free-TV wird heute keine Konferenz zum Abschluss der Bundesliga angeboten. Wer nach der Konferenz sucht, braucht Zugang zu Sky, da beim Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele liegen. Aus diesem Grund ist heute jedes der neun Einzelspiele bei Sky zu sehen. Zudem wird eine Konferenz mit allen neun Partien angeboten.

Wer sich dagegen nur auf den Meisterkampf fokussieren möchte, kann dies ebenfalls tun, denn bei Sky wird auch eine Meisterkonferenz zur Verfügung gestellt, die die Spiele BVB vs. Mainz 05 und Köln vs. FC Bayern enthält.

Während die Meisterkonferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event gezeigt wird, ist die Samstagskonferenz bei Sky Sport Bundesliga (HD) auffindbar.

Die Einzelspiele, die Meisterkonferenz und die "normale" Spieltagskonferenz werden auch im Livestream von Sky angeboten. Mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW wird Euch der Weg dahin freigemacht.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Bundesliga: Konferenz im Free-TV? So seht Ihr die Spiele am letzten Spieltag im Liveticker

SPOX bietet zum Bundesliga-Finale neun einzelne Liveticker, aber auch eine Konferenz an.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag