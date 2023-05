Macht Kevin-Prince Boateng doch weiter? Legende von Hertha BSC soll Angebote aus Italien und dem arabischen Raum haben

Kevin-Prince Boateng könnte seine Karriere offenbar doch nicht wie angekündigt nach dieser Saison beenden. Das berichtet der kicker.

Demnach soll der Mittelfeldspieler, der vergangenen Samstag mit seinem Heimatklub Hertha BSC tränenreich aus der Bundesliga abgestiegen ist, ein Angebot aus Italien sowie lukrative Offerten von Vereinen aus Dubai, Katar und Saudi-Arabien vorliegen haben.

Laut kicker hat ihm sein Kumpel und ehemaliger Teamkollege Ashkan Dejagah zu einem Wechsel in den arabischen Raum geraten. Dejagah selbst spielte in seiner Karriere unter anderem bereits in Katar bei Al-Arabi SC (2014 bis 2017) und Al-Shahania SC (2021/22).

In Italien war Boateng indes bekanntlich schon aktiv gewesen. Dort spielte der 36-Jährige für die AC Milan, Monza, Sassuolo und Florenz.

Boatengs Vertrag bei Hertha läuft Ende Juni aus. Bereits vergangenen Sommer hatte der frühere ghanaische Nationalspieler angekündigt, nach dieser Spielzeit seine Laufbahn beenden zu wollen.

© (C)Getty Images Kevin-Prince Boateng

Boateng könnte bei Hertha BSC als Funktionär arbeiten

Bei Hertha hat man Boateng für diesen Fall bereits eine Weiterbeschäftigung im Verein angeboten. Das bestätigte Sportdirektor Benjamin Weber am Donnerstag, ohne dabei näher auf die genaue mögliche Funktion einzugehen: "Die Kernfrage bei Prince besteht, ob er noch weiterspielen möchte. Wenn nicht, wird es für ihn einen Platz bei Hertha geben", sagte Weber.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Boateng war 2021 zu Hertha zurückgekehrt, wo er einst schon in der Jugend spielte und 2005 mit 18 Jahren sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte.