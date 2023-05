Hertha BSC vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart. Wie Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Bundesliga, Hertha BSC vs. VfB Stuttgart: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Mit Hertha BSC und dem VfB Stuttgart treffen am heutigen Samstag, 6. Mai, zwei im Bundesliga-Abstiegskampf steckende Mannschaften aufeinander. Die Partie des 31. Spieltags wird um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Für den Tabellenletzten aus der Bundeshauptstadt zählt heute nur ein Sieg. Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits sechs Punkte. Stuttgart liegt nach dem gestrigen Sieg des FC Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder auf dem Relegationsplatz (16./28 Punkte). Mit einem weiteren Erfolg würden die unter Trainer Sebastian Hoeneß weiter ungeschlagenen Schwaben ein weiteres Statement im Abstiegskampf setzen.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der Bundesliga liegen in dieser Saison einzig und allein bei Sky. Der Pay-TV-Sender stellt heute also die einzige Option dar, sich Hertha BSC vs. VfB Stuttgart live anzusehen. Dafür wird ein Abo des Pay-TV-Senders benötigt. Alle Infos zu den aktuellen Angeboten gibt's über diesen Link.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart läuft heute mit dem Kommentar von Torsten Kunde ab 15.15 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Zudem ist die Partie Teil der großen Samstagskonferenz, die auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgt werden kann.

Auch auf dem Endgerät Eurer Wahl könnt Ihr Hertha BSC vs. VfB Stuttgart und die Konferenz heute via Sky live verfolgen. Die entsprechenden Livestreams können Sky-Kunden via SkyGo abrufen.

Mit Kosten müssen dagegen alle rechnen, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen wollen. Möglich ist das via WOW. Ein Monatsabo kostet derzeit 29,99 Euro, für das Jahresabo werden 24,99 Euro pro Monat fällig.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos und ohne eine Registrierung könnt Ihr Euch im Liveticker von SPOX über den Abstiegskracher informieren. Wie jeden Samstag bieten wir auch heute einen Konferenz-Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker Hertha BSC - VfB Stuttgart.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

© getty In der Hinrunde setzte sich der VfB Stuttgart (weiß) mit 2:1 gegen Hertha BSC durch.

