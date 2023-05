FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Endspurt im Titelrennen, der BVB muss am vorletztem Spieltag der Bundesliga beim FC Augsburg ran. Wo Ihr das Ganze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Auch das letzte Heimspiel des FC Augsburg steigt standesgemäß in der WWK-Arena in der Fuggerstadt. Ab 17.30 Uhr geht es dort zur Sache.

Praktisch haben die Augsburger nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, gegen die Borussia könnten sie auch die theoretische Chance, dass es eine Liga runter geht, beseitigen. Sie treffen dabei allerdings auf einen motivierten Gegner: Der BVB hat nach der gestrigen Niederlage des Tabellenführers FC Bayern München nur einen Zähler Rückstand, es geht für den Ruhrpottklub also um die Pole Position im Rennen um die Meisterschaft.

Viel steht auf dem Spiel - jetzt bleibt lediglich zu klären, wo Ihr das Duell zwischen dem FCA und dem BVB im TV, Livestream und Liveticker findet. Alle Infos dazu liefert SPOX.

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zum letzten Mal in dieser Saison findet ein Bundesligaspiel an einem Sonntag statt, was bedeutet, dass DAZN die Anlaufstelle für Livebilder ist. Der Streamingdienst hat nämlich die Rechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen in Deutschlands höchster Spielklasse. Die Vorberichte starten schon 45 Minuten vor dem Anpfiff, also um 16.45 Uhr. Folgendes Team ist am Start:

Moderatorin: Laura Wontorra

© getty Borussia Dortmund mischt kurz vor Saisonende noch im Kampf um den Meistertitel mit.

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Alternative zum Streaming? Ihr könnt das Spiel auch ganz einfach mit unserem Liveticker verfolgen. So müsst Ihr keine Aktion verpassen!

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. BVB.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Bundesliga, FC Augsburg vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Koubek - M. Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen - M. Berisha, Demirovic - Beljo

Koubek - M. Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen - M. Berisha, Demirovic - Beljo Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga, 33. Spieltag

Bundesliga, 33. Spieltag Spiel: FC Augsburg vs. BVB

FC Augsburg vs. BVB Datum: 21. Mai 2023

21. Mai 2023 Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: WWK-Arena (Köln)

WWK-Arena (Köln) Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

