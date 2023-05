Mit schnellen Schritten rast die Bundesliga auf das Ende der Saison 2022/23 zu. Am Wochenende steht der 32. Spieltag an - SPOX zeigt Euch, welche Entscheidungen da schon fallen können.

Die Bundesliga geht in den Endspurt der Saison. Die Bundesliga ist in dieser Spielzeit wohl so spannend wie bereits seit Jahren nicht, sowohl der Titel- als auch der Abstiegskampf sind hart umkämpft. Nach dem 31. Spieltag, der sowohl Siege der Meisterschaftskonkurrenten Bayern München und Borussia Dortmund als auch Triumphe der Abstiegskandidaten Hertha BSC Berlin und Schalke 04 hervorbrachte, ist noch keine nennenswerte Entscheidung gefallen.

Der 32. Spieltag könnte das ändern. Auch wenn nach dem kommenden Wochenende weiterhin einige Entscheidungen ausstehen werden, können einzelne Teams bereits die Weichen für die neue Saison stellen.

Es ist an der Zeit, konkret auf die Tabelle zu schauen. SPOX zeigt Euch alle Szenarien: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende in der Bundesliga bereits fallen.

Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Gegentore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 31 83 34 +49 65 2 Borussia Dortmund 31 73 40 +33 64 3 RB Leipzig 31 55 37 +18 57 4 1. FC Union Berlin 31 44 32 +12 56 5 SC Freiburg 31 46 38 +8 56 6 Bayer 04 Leverkusen 31 54 43 +11 48 7 VfL Wolfsburg 31 54 43 +11 46 8 1. FSV Mainz 05 31 51 46 +5 45 9 Eintracht Frankfurt 31 51 49 +2 43 10 Borussia M'gladbach 31 46 48 -2 39 11 1. FC Köln 31 42 49 -7 38 12 SV Werder Bremen 31 49 60 -11 35 13 FC Augsburg 31 40 55 -15 34 14 TSG Hoffenheim 31 42 52 -10 32 15 FC Schalke 04 31 31 59 -28 30 16 VfB Stuttgart 31 39 54 -15 28 17 VfL Bochum 1848 31 33 69 -36 28 18 Hertha BSC 31 37 62 -25 25

Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Die Meisterschaft

Diese Spiele sind für den Kampf um die Meisterschaft am 32. Spieltag entscheidend:

FC Bayern vs. Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

BVB vs. Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

RB Leipzig vs. Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Realistisch betrachtet kämpfen im Schlussspurt der Saison 2022/23 nur der FC Bayern und der BVB noch um die Meisterschaft. Theoretisch allerdings könnte sogar RB Leipzig noch in den Titelkampf eingreifen. Acht Punkte liegen die Roten Bullen hinter den Bayern, sieben Punkte trennen RB vom BVB. Heißt aber auch: Mit einem Sieg des FCB oder der Dortmunder ist Leipzig nach dem 32. Spieltag auch rechnerisch raus aus dem Titelkampf.

Ansonsten können zwar Weichenstellungen gelegt werden, eine Entscheidung wird es aber nicht geben. Während der FC Bayern mit einem Sieg gegen Schalke 04 und einer Niederlage des BVB daheim gegen Borussia Mönchengladbach auf maximal vier Punkte davonziehen kann, ist für Dortmund nach der 32. Runde maximal ein Zwei-Punkte-Vorsprung möglich.

© getty Zurück in der Spur: Der FC Bayern steht weiterhin an der Tabellenspitze - der Kampf um die Meisterschaft ist allerdings noch offen.

Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Das internationale Geschäft

Diese Spiele sind für den Kampf ums internationale Geschäft am 32. Spieltag entscheidend:

Union Berlin vs. SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr)

RB Leipzig vs. Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Auch bei den internationalen Rängen werden nach dem 32. Spieltag weiterhin viele Entscheidungen offen sein. Beispielsweise vertagt sich der Kampf um die Champions League-Ränge um eine weitere Woche. RB Leipzig (Platz 3, 57 Punkte), Union Berlin (Platz 4, 56 Punkte) und der SC Freiburg (Platz 5, 56 Punkte) kämpfen um eine Platzierung in den Top-4.

Anders sieht das beim Kampf um die Europa League aus: RB, Union oder der SC Freiburg müsste verlieren, damit Bayer Leverkusen als Sechstplatzierter noch Chancen auf die Europa League hat. Vor dem 32. Spieltag beträgt der Abstand von Leverkusen auf Rang 5 acht Punkte.

Keine definitiven Aussagen wiederum wird es im Kampf um die Conference League geben. Sowohl Bayer Leverkusen als Tabellensechster als auch der VfL Wolfsburg als Siebter können nach dem 32. Spieltag noch in den neuen Wettbewerb einziehen. Theoretisch könnte sogar Mainz 05 noch in den Kampf eingreifen.

Bundesliga: Diese Entscheidungen können an diesem Wochenende schon fallen - Der Abstiegskampf

Diese Spiele sind für den Abstiegskampf am 32. Spieltag entscheidend:

1. FC Köln vs. Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Bayern vs. Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Bochum vs. FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Ähnlich brisant wie im Titelkampf geht es im Tabellenkeller zu. Ganze sechs Teams können theoretisch noch absteigen. Komplett entschärft wird der Kampf gegen den Abstieg auch am 32. Spieltag nicht, die wichtigsten Entscheidungen werden weiterhin ausstehen.

Einige Mannschaften können dem Abstieg allerdings schon an diesem Spieltag von der Schippe springen. Bei Patzern der Konkurrenz könnten sowohl der FC Augsburg (Platz 13, 34 Punkte) als auch die TSG Hoffenheim (14., 32 Punkte) am Sonntagabend jubeln. Beide benötigen dafür allerdings Siege in ihren jeweiligen Spielen am Samstag.

Sowohl Schalke 04 (Platz 15, 30 Punkte) als auch der VfB Stuttgart (Platz 16, 28 Punkte) und der VfL Bochum (Platz 17, 28 Punkte) werden nach dem 32. Spieltag weiterhin mittendrin im Abstiegskampf sein.

Hertha BSC könnte das einzige Team sein, das sich schon nach dem 32. Spieltag nicht mehr direkt retten kann. Bei einer Niederlage der Berliner beim 1. FC Köln und einem Sieg von Schalke 04 beim FC Bayern würde das rettende Ufer in unerreichbare Weite rücken.

© getty Quo vadis Hertha BSC? Nach dem 32. Spieltag könnte das rettende Ufer für die Berliner schon unerreichbar sein.

Bundesliga: Der 32. Spieltag im Überblick