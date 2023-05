BVB vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund kann sich heute gegen den 1. FSV Mainz 05 zum Meister schießen. Wie Ihr das Duell am 34. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Jahr 2012 feierte Borussia Dortmund zum bislang letzten Mal den Gewinn einer deutschen Meisterschaft, damals hieß der Trainer Jürgen Klopp, Schlüsselspieler beim Titelgewinn waren Vereinslegenden wie Roman Weidenfeller, Lukasz Piszczek, Neven Subotic oder Sebastian Kehl.

Am heutigen Samstag, den 27. Mai, könnte es nach elf Jahren wieder so weit sein. Die Schwarzgelben stehen mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München an der Spitze der Bundesliga und müssen einzig noch gegen den FSV Mainz 05 abliefern. Um 15.30 Uhr geht das Duell im Dortmunder Signal-Iduna-Park los. Der FC Bayern tritt im Parallelspiel gegen den 1. FC Köln an.

Bundesliga: Die Spiele am 34. Spieltag

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 27.05. 15:30 Uhr Dortmund Mainz 05 27.05. 15:30 Uhr Leipzig Schalke 04 27.05. 15:30 Uhr Union Berlin Bremen 27.05. 15:30 Uhr Köln Bayern München 27.05. 15:30 Uhr M'gladbach Augsburg 27.05. 15:30 Uhr Frankfurt Freiburg 27.05. 15:30 Uhr Wolfsburg Hertha BSC 27.05. 15:30 Uhr Bochum Leverkusen 27.05. 15:30 Uhr Stuttgart Hoffenheim

© getty Borussia Dortmund steht vor der ersten Meisterschaft seit 11 Jahren.

BVB vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt sehen, wie der BVB um die neunte Meisterschaft in Vereinsgeschichte kämpft? Dann ist Sky die richtige Adresse, die Ihr aufsuchen müsst. Der Pay-TV-Sender bietet nämlich das Einzelspiel an, stellt aber auch eine Meisterschafts- sowie eine Spieltagskonferenz zum Abruf bereit.

BVB vs. Mainz wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) übertragen, eine Viertelstunde vor Anpfiff geht die Vorberichterstattung los. Während der Übertragung wird Wolff Fuss als Kommentator eingesetzt.

Um auch bezüglich der Ergebnisse aus den Parallelspielen stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, empfiehlt sich, Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga 1 (HD) anzumachen, wo ab 15.15 die Meisterkonferenz, die nebenbei Köln gegen FC Bayern zeigt, übertragen wird. Die Konferenz für den gesamten Spieltag ist bei Sky Sport Bundesliga (HD) auffindbar.

Wer Sky via Livestream nutzen möchte, hat zwei Möglichkeiten: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits WOW.

BVB vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die, die kein Sky-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf den Meisterkampf verzichten. Bei SPOX wird auf der Website nämlich zu jedem Ligaspiel heute ein Liveticker zur Verfügung gestellt, darüber hinaus wird auch eine Konferenz angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

BVB vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

BVB vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Brandt, Guerreiro - Malen, Adeyemi - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Brandt, Guerreiro - Malen, Adeyemi - Haller Mainz 05: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Ingvartsen - Onisiwo

