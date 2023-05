BVB: Michael Rummenigge rät Jude Bellingham von Real-Wechsel ab

Ex-BVB-Profi Michael Rummenigge hat Borussia Dortmunds Jude Bellingham von einem Wechsel zu Real Madrid abgeraten.

"Er ist noch lange nicht so weit, dass er bei Real Madrid Stammspieler sein könnte", sagte Rummenigge, der von 1988 bis 1994 für den BVB spielte, bei Der Westen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2025 in Dortmund unter Vertrag, ist sich übereinstimmenden Berichten mit Real aber bereits über einen Wechsel diesen Sommer einig. Als Ablösesumme sind bis zu 150 Millionen Euro im Gespräch.

"Die Entwicklung ist sehr positiv verlaufen, aber der Spieler ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung", sagte Rummenigge. "Eine Schlüsselszene dafür ist in Stuttgart beim Stand von 3:2 gewesen: Er greift an, presst vorne ganz alleine. Und das, obwohl nur noch wenige Minuten zu spielen waren. Statt hinten zu mauern und die Führung über die Zeit zu bringen, wollte er vorne noch weiter angreifen. Das sind so Dinge, da fasse ich mir an den Kopf. Da muss man mehr das Hirn einschalten."

Bei besagtem Spiel vor einigen Wochen kassierte schließlich das 3:3 und verpasste den Sieg - womöglich entscheidend im Titelkampf mit dem FC Bayern München.

Sportdirektor Sebastian Kehl hofft weiter auf Bellinghams Verbleib in Dortmund. "Ich sehe uns nach wie vor nicht chancenlos. Wenn wir Meister werden und die Bayern schlagen, wäre das ein Zeichen. Am Ende hängt es aber auch vom Spieler ab", sagte Kehl bei Sky90.