Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln bestreiten heute das vorverlegte Rheinische Derby in der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am heutigen Freitag, den 5. Mai, finden in der Bundesliga gleich zwei Spiele statt. Dies kommt nicht oft vor und war so auch nicht geplant. Ursprünglich sollte nur die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 heute über die Bühne gehen, doch die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln wurde vorverlegt.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat dem Wunsch der Leverkusener, das Spiel von Sonntag auf Freitag zu terminieren, stattgegeben. Als Grund für die Verschiebung gab die Werkself eine längere Regenerationszeit für das wichtige Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen AS Rom, das am 11. Mai steigt, an.

Nun kommt es also bereits heute zum Rheinischen Derby. Der Anpfiff in der BayArena, Leverkusen, erfolgt um 20.30 Uhr.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mit der Terminänderung hat sich an der Rechtesituation für das Derby zwischen Leverkusen und Köln nichts geändert, da DAZN sowohl die Sonntags- als auch die Freitagsspiele der Bundesliga überträgt. Einzig das für das Spiel eingesetzte Personal muss sich an die Änderung anpassen und zwei Tage früher eingesetzt werden. Um 20 Uhr geht DAZN auf Sendung und schickt dabei folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Seb Kneißl

Seb Kneißl Reporter: Tom Kirsten

© getty Leverkusen bezwang die Kölner in der Hinrunde mit 2:1.

Das Parallelspiel zwischen Mainz 05 und Schalke liegt ebenfalls im Arbeitsbereich von DAZN. Es wird nicht nur in Form eines Einzelspiels angeboten, zusätzlich wird auch eine Konferenz zur Verfügung gestellt, die beide Freitagsspiele beinhaltet. Um 20.10 Uhr beginnt die Übertragung.

In Sachen Fußball bietet der Streamingdienst nicht nur die Bundesliga an, sondern auch die Serie A, Ligue 1, Primera Division und den Großteil der Champions League. Darüber hinaus sind auch Übertragungen zu folgenden Sportarten auf der Plattform abrufbar: Tennis, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Darts, Wrestling, MMA, Boxen, Schach, Wintersport, Handball uvm.

Um auf all dies - oder zumindest Teile davon - zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Drei verschiedene Pakete stehen zur Auswahl, die sich nicht nur im Preis, sondern auch im Angebot selbst unterscheiden. Dabei handelt es sich um DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie, wenn Leverkusen und Köln das Rheinische Derby bestreiten. Wir bieten zum Duell einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 31

31 Datum: 5. Mai 2023

5. Mai 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Übertragung: DAZN

