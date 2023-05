Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln treten heute im Rheinischen Derby gegeneinander an. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

In der Bundesliga bestreiten Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln heute das vorverlegte Rheinische Derby. Wer kann sich den Sieg sichern? Oder werden die Punkte geteilt? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eigentlich war das Spiel am Sonntag geplant gewesen. Weil die Leverkusener jedoch mehr Regenerationszeit für das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen AS Rom am 11. Mai haben wollten, akzeptierte die DFL (Deutsche Fußball Liga) die Anfrage der Werkself für eine Terminverschiebung. Nun finden am heutigen Freitag gleich zwei Spiele statt (Schalke 04 ist im Parallelspiel zu Gast beim 1. FSV Mainz 05).

Vor Beginn: Die Begegnung in der Leverkusener BayArena wird um 20.30 Uhr angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Derby in der Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Livestream

Es hat sich zwar der Termin geändert, nicht jedoch der Anbieter, der die Begegnung überträgt. Das Derby ist ab 20 Uhr bei DAZN zu sehen. Durch die Partie begleitet Euch folgendes Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Seb Kneißl

Seb Kneißl Reporter: Tom Kirsten

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker - Diaby, Wirtz, Adli

Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker - Diaby, Wirtz, Adli Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Ljubicic, Skhiri - Thielmann, Kainz, Maina - Selke

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 81:33 48 62 2. Borussia Dortmund 30 67:40 27 61 3. Union Berlin 30 44:31 13 56 4. Freiburg 30 46:37 9 56 5. RB Leipzig 30 54:37 17 54 6. Bayer Leverkusen 30 53:41 12 48 7. Wolfsburg 30 54:37 17 46 8. Mainz 05 30 49:43 6 45 9. Eintracht Frankfurt 30 50:46 4 43 10. Borussia M'gladbach 30 44:48 -4 36 11. Köln 30 40:48 -8 35 12. Werder Bremen 30 48:58 -10 35 13. Augsburg 30 39:55 -16 31 14. Hoffenheim 30 39:51 -12 29 15. Stuttgart 30 38:52 -14 28 16. Bochum 30 33:67 -34 28 17. Schalke 04 30 28:57 -29 27 18. Hertha BSC 30 35:61 -26 22