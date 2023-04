Am 30. Spieltag der Bundesliga stehen sich heute der FC Bayern München und Hertha BSC gegenüber. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die letzten Wochen des FC Bayern kann man wahrlich Hollywood-reif nennen. Erst die Niederlage gegen Bayer Leverkusen, dann die Entlassung von Julian Nagelsmann, das geglückte Trainerdebüt von Thomas Tuchel und schließlich der erneute Einbruch beginnend mit der Pokalpleite gegen Freiburg.

Seit Tuchels Amtsantritt konnten die Münchener nur zwei Spiele gewinnen, gleichzeitig gingen jedoch drei Spiele verloren - so viele wie in der ganzen laufenden Saison unter Julian Nagelsmann. Den Traum des erneuten Triples musste man nüchtern hinter sich lassen. Nun jedoch steht sogar die Meisterschaft, als letzter verbliebener Titel, auf der Kippe.

Seit der 1:3-Pleite beim FSV Mainz am vergangenen Wochenende ist der Rekordmeister nämlich nicht mehr Verfolgter, sondern nur noch Verfolger vom neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Meisterschaft haben die Bayern trotzdem in der eigenen Hand, weil der BVB am Freitag beim 1:1 beim VfL Bochum patzte.

© imago images Ehrenpräsident Uli Hoeneß stattete der Mannschaft beim Trainingsauftakt am Mittwoch einen Besuch ab.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Wie alle Spiele am Bundesliga-Sonntag überträgt / zeigt der Streamingdienst DAZN das heutige Spiel live und exklusiv. Alle Infos, die Ihr braucht, gibt's im Folgenden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im Livestream

Wer das Duell zwischen München und Berlin heute live via Stream verfolgen will, benötigt das entsprechende Abonnement von DAZN. Der günstigste Tarif läuft unter dem Namen DAZN Standard, kostet 24,99 Euro pro Monat und enthält alle Sportinhalte des Unternehmens. Verglichen mit dem teureren DAZN Unlimited-Angebot gibt es nur einen Nachteil: Hier kann lediglich eine Person streamen. Für nur fünf Euro Aufpreis könnt Ihr Euch das Abo noch mit einer zweiten Person teilen. Alle Infos gibt's hier.

Ihr seid bereits Inhaber vom DAZN-Abo? Dann könnt Ihr heute ab 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn, den entsprechenden Stream aufrufen. Als Kommentatoren werden Freddy Harder und Experte Michael Ballack im Einsatz sein.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV

Um das Match im linearen Fernsehen zu sehen, müsst Ihr in Besitz eines Receivers der Marken Sky, Vodafone oder Telekom sein. Nur darüber ist das spezielle geradlinige DAZN-Abo buchbar.

Das Spiel läuft heute auf dem Kanal DAZN1 ab 14.45 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFOS ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Mazraoui - Gravenberch, Kimmich, Musiala, Coman, Müller - Choupo-Moting

Sommer - Cancelo, Pavard, de Ligt, Mazraoui - Gravenberch, Kimmich, Musiala, Coman, Müller - Choupo-Moting Berlin: Christensen - Kenny, Kempf, Rogel, Plattenhardt - Tousart, Cigerci, Lukebakio, Richter, Serdar - Ngankam

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Alle Infos zum Spiel

Was? 30. Spieltag der Bundesliga

30. Spieltag der Bundesliga Wer? FC Bayern gegen Hertha BSC

FC Bayern gegen Hertha BSC Wann? Sonntag, 30. April ab 15.30 Uhr

Sonntag, 30. April ab 15.30 Uhr Wo? Allianz Arena in München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Entwicklungen zur Partie in der Allianz Arena.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels FC Bayern München vs. Hertha BSC

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 30. Spieltag