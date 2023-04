VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Bochum und Borussia Dortmund sorgen heute mit dem Revierduell für die Eröffnung des 30. Bundesligaspieltags. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Borussia Dortmund befindet sich in einer Position, in der die Schwarz-Gelben zu diesem Zeitpunkt in der Saison schon lange nicht mehr waren: an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Zuletzt machte es der BVB in der Spielzeit 2018/19 so spannend, als am Ende lediglich zwei Punkte auf den Meister FC Bayern München fehlten.

Dieses Mal ist fünf Runden vor Schluss jedoch der BVB der Gejagte. Seit dem vergangenen Spieltag liegen die Dortmunder einen Zähler vor Serienmeister Bayern München und mit Beginn des 30. Spieltags am heutigen Freitag, den 28. April, kann das Team von Trainer Edin Terzic den Druck auf die Münchner noch einmal erhöhen. Um 20.30 Uhr geht es auswärts im Vonovia-Ruhrstadion zum Revierduell gegen den VfL Bochum.

Zweimal standen sich die Klubs in dieser Saison bereits gegenüber - einmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal. Beide Male behielt der BVB das bessere Ende für sich.

© getty Der BVB liegt einen Punkt vor dem FC Bayern München.

VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bei DAZN liegen die Übertragungsrechte für die Bundesligaspiele, die am Freitag und am Sonntag stattfinden. Nachdem es sich heute um ein Freitagsspiel handelt, ist der Streamingdienst auch in diesem Fall der richtige Ansprechpartner.

Los geht es um 19.45 Uhr, wenn die Vorberichterstattung zu Bochum vs. Dortmund beginnt. Während der gesamten Übertragung wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter: Marco Hagemann

VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Bochum gegen Dortmund live zu verfolgen, bietet SPOX mit dem detaillierten Liveticker an, der nicht nur alle Tore, sondern die wichtigsten Torchancen, Platzverweise, Elfmeter sowie Ein- und Auswechslungen beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund

VfL Bochum vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 30

30 Datum: 28. April 2023

28. April 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Übertragung: DAZN

