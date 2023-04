VfL Bochum vs BVB: Gewinner und Verlierer des Spiels, Noten und die Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund

Meisterflatter beim BVB? Borussia Dortmund lässt beste Chancen liegen, rutscht beim VfL Bochum aus und droht nach dem 1:1 im kleinen Revierderby, die gerade erst eroberte Tabellenführung wieder an den FC Bayern zu verlieren.

Einer der Helden der vergangenen Woche spielt auch am 30. Spieltag wieder groß auf und hatte Pech mit den Unparteiischen, dafür fehlt es in der Schaltzentrale der Westfalen an den nötigen Impulsen. Die Gewinner, Verlierer, Noten sowie die Einzelkritiken des BVB:

© getty Gewinner des Spiels: Karim Adeyemi (BVB) Der Flügelflitzer zeigte mal wieder, wie wichtig er in der Rückrunde geworden ist für den BVB. Erzielte den Treffer für die Dortmunder und zeigte etliche gute Kombinationen. Im Normalfall hätte er auch einen Elfmeter herausgeholt, aber zum Ärger der Dortmunder schaute sich der Schiedsrichter die kritische Szene nicht einmal prüfend an.

© imago images Verlierer des Spiels: Julian Brandt (BVB) Er hat Kapitän Marco Reus aus der Startelf verdrängt, aber für die Krönungsmesse in der Bundesliga ist er vielleicht noch nicht reif genug: Trotz guter Ansätze war Julian Brandt nicht in der Lage, sein Team zum Auswärtssieg in Bochum zu führen. Ein gebrauchter Abend für den hoch begabten Techniker, der doch so viel mehr kann.

© getty VfL Bochum vs BVB: Die Aufstellungen VfL Bochum vs. BVB - 1:1 Tore 1:0 Losilla (5.), 1:1 Adeyemi (7.) Aufstellung VfL Bochum Riemann - Gamboa (78. Janko), Masovic, Ordets, Danilo Soares (85. Stafylidis) - Osterhage (85. Kunde), Losilla, Stöger, Asano (79. Zoller), Antwi-Adjei - P. Hofmann (70. Broschinski) Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Ryerson (88. Modeste), Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham, Brandt (74. Reus), Malen (88. Wolf), Adeyemi (81. Reyna) - Haller (73. Moukoko) Gelbe Karten Danilo Soares (30.) / Haller (43.), Adeyemi (43.), Terzic (90.+2.)

© imago VfL Bochum vs BVB: Torhüter Gregor Kobel: Gegen das Traumtor von Bochums Kapitän Losilla war kein Kraut gewachsen. Bei Stögers Distanzkracher sicher (61.). Etwas undankbarer Abend für Dortmunds Keeper. Note: 3,5

© getty VfL Bochum vs BVB: Verteidiger Julian Ryerson: Stark unter Druck gegen Antwi-Adjei, oft nur zweiter Sieger im Duell auf der rechten Dortmunder Abwehrseite. Hatte daher kaum Raum und Zeit, sich mit in die Offensive einzuschalten. Mit den meisten Ballverlusten auf Dortmunder Seite (21). Note: 4,5 Mats Hummels: Wieder erster Aufbauspieler beim BVB. Sein starker Ball auf Malen öffnete den Weg zum schnellen Ausgleich. Sein Tritt über den Ball ermöglichte die VfL-Großchance durch Hofmann (35.). Dafür auch mit zwei Rettungsaktionen. Mit dem vermeintlichen Siegestor in der 90. Minute - aber Dortmunds Abwehrchef stand knapp im Abseits. Dass ein Bochumer zuvor den Ball an die Hand bekommen hatte? Schiri Stegemann scheint es nicht gesehen zu haben. Note: 3 Niklas Süle: Zurück in der Startelf für den verletzten Nico Schlotterbeck. Ordentliche Partie des Nationalverteidigers, der große Spielanteile hatte. Sechs Ballgewinne im ersten Durchgang. Nach der Pause sogar mit einigen Ausflügen in die gegnerische Hälfte. Note: 3 Raphael Guerreiro: Vorm Führungstreffer auf verlorenem Posten gegen Asano. Dafür mit einer spektakulären, klärenden Aktion gegen den Japaner vor der Pause. War stark in der Defensive gebunden, daher nur wenige Ausflüge vors gegnerische Tor. Hätte trotzdem fast seinen 13. Assist eingesammelt durch die perfekte Flanke auf Malen (40.). Note: 3

© getty VfL Bochum vs BVB: Mittelfeldspieler Jude Bellingham: Tankte sich mehrfach stark durch, fand in Riemann seinen Meister (27.). Mit dem Schiri auf Kriegsfuß, weil er sich anfangs zu leicht fallen ließ und in der Folge auch die klarsten Freistöße nicht bekam. Scheiterte in der 74. Minute - wie so viele Dortmunder - am bärenstarken VfL-Keeper Riemann. Note: 2,5 Emre Can: Nicht nur als Zerstörer unterwegs, auch mit einigen guten Ideen. Sein Traumpass auf Haller (31.) hätte einen Treffer verdient gehabt. Allerdings auch mal wieder mit Leichtsinnsfehlern, die hätten teuer werden können. Note: 3,5 Donyell Malen: Legte genauso los wie zuletzt. Starke Dribblings, lief Danilo Soares einige Male davon. So auch vorm 1:1, das er stark vorbereitete. Auch der Holländer hatte mehrere Chancen auf einen Treffer, aber seine Torserie ging beim VfL zu Ende. Note: 3 Julian Brandt: Mit einer halben Nummer bei der Schuhgröße mehr wohl Torschütze in Bochum. So aber scheiterte er mit der Fußspitze nach dem sehenswerten Doppelpass mit Adeyemi ((37.) Insgesamt aber wieder nicht zwingend genug und im oft ohne die zündende Idee. Den Punch für die Schluss-Offensive traute ihm Trainer Terzic wohl nicht mehr zu. Note: 4,5 Karim Adeyemi: Bewies Torjägerinstinkt und brauchte den Ball zum 1:1 nur noch über die Linie zu drücken (7.). Das vierte Saisontor des Flügelflitzers. Vergab aber im ersten Durchgang gleich zwei Riesenchance zum 2:1 leichtfertig (27., 31.). Pech, dass das Foul an ihm in der 64. Minute nicht einmal überprüft wurde. Note: 2,5

© getty VfL Bochum vs BVB: Angreifer Sebastien Haller: Beim Ausgleich die 2. Torvorlage in dieser Saison für den Ivorer. Haller zeigte einige flotte Kombinationen mit Adeymi. Fiel aber auch durch eine blöde Gelbe Karte auf bei einem taktischen Foul im Mittelkreis. Am Ende fehlte mal wieder die Kraft. Note: 3